Joven lanzador Richard Bouquet deja Cuba en busca del sueño de las Grandes Ligas

El lanzador derecho Richard Bouquet, de 17 años y natural de Holguín, abandonó Cuba con destino a la República Dominicana, donde buscará firmar con una organización de las Grandes Ligas (MLB), según informó el periodista especializado Francys Romero.

Bouquet llega a territorio dominicano con credenciales internacionales: integró la selección cubana que compitió en la Copa Mundial Sub-18 de béisbol 2025, celebrada en Okinawa, Japón, en septiembre de ese año.

En ese torneo, el holguinero actuó en el juego ante Italia el 6 de septiembre de 2025 y trabajó dos entradas sin permitir carreras ni hits, una actuación que reforzó su reputación como uno de los brazos jóvenes con mayor proyección del béisbol cubano.

El prospecto mide 1.90 metros de estatura y su recta ya alcanza las 90-91 millas por hora, cifras notables para un pitcher de su edad.

En República Dominicana, Bouquet quedará bajo la tutela de Bailli Baseball, una academia especializada en el desarrollo de talento internacional de cara al béisbol profesional.

Según Romero, «con un par de meses de trabajo probablemente mejore sus herramientas y esté cerca de saltar al profesionalismo firmando con una franquicia de Grandes Ligas».

El camino que sigue Bouquet es el mismo que han recorrido decenas de prospectos cubanos en los últimos años: para quedar elegibles como agentes libres internacionales y poder firmar con franquicias de MLB, los peloteros de la isla deben establecer residencia en un tercer país, generalmente República Dominicana.

El flujo de jóvenes talentos cubanos hacia ese destino se ha intensificado en 2026. Luis Manuel Hurtado, lanzador de 18 años, siguió la misma ruta en mayo pasado, mientras que Anyelo Fleitas llegó a República Dominicana en marzo con idéntico objetivo.

Otros casos han llegado a buen puerto: Rodelvis Santiesteban acordó firma con los Cubs de Chicago en junio de 2026 tras prepararse en la isla caribeña, y Jonathan Torres firmó con los Orioles de Baltimore ese mismo mes.

En enero de 2026, cinco talentos cubanos firmaron simultáneamente con organizaciones de MLB: Darián Rojas con los Atléticos, Jordan Pérez con los Padres, Jaider Suárez con los Reales, Jack Valbrune con los Astros y Joniel Hernández.

El roster oficial de la Copa Mundial Sub-18 2025 registra a Bouquet como lanzador derecho de Holguín, con bate y tiro derechos, bajo el nombre completo Richard Bouquet Mulet.

Cuba terminó séptima en ese campeonato, con victorias ante Sudáfrica (10-0), Italia (8-0) y Alemania (4-3), y derrotas ante Japón, Puerto Rico y Corea del Sur. Varios integrantes de aquel equipo han comenzado a salir de la isla en busca del béisbol profesional, siendo Bouquet uno de los casos más recientes y notorios por su perfil físico y su velocidad de lanzamiento a los 17 años.