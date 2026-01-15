Cinco talentos cubanos firman con organizaciones de MLB en el mercado internacional

Vídeos relacionados:
Los Athletics, Padres de San Diego, Kansas City Royals y Houston Astros oficializaron la firma de cinco jóvenes peloteros cubanos en el actual período internacional: el jardinero Darián Rojas, los lanzadores Jordan Pérez, y los jugadores de posición Jaider Suárez, Jack Valbrune y Joniel Hernández, respectivamente, confirmando la fuerte presencia del talento de la isla en el béisbol profesional.
De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, estos talentosos jugadores tienen el potencial suficiente para ascender el sistema de las Grandes Ligas.
Darián Rojas, apuesta atlética de los Athletics
Los Athletics firmaron al jardinero habanero Darián Rojas por un bono de 500,000 dólares.
Rojas fue integrante del equipo Cuba U-18 en 2024 y es valorado por su atleticismo, contacto natural y alto coeficiente de juego (IQ). Los evaluadores consideran que aún tiene varias herramientas en desarrollo, lo que lo convierte en un proyecto con margen de crecimiento.
Jordan Pérez, brazo joven para San Diego
El lanzador derecho Jordan Pérez llegó a un acuerdo con los Padres de San Diego por 300,000 dólares.
Formado en la prestigiosa academia del ex MLB Alex Sánchez, Pérez fue miembro del equipo Cuba U-15 en 2024. Trabaja actualmente entre 88 y 91 mph, con una slider catalogada como élite y un notable comando, cualidades que lo convierten en un brazo atractivo a largo plazo.
Jaider Suárez, el gran bono de la clase para Kansas City
Los Kansas City Royals realizaron una de las apuestas más fuertes al firmar al campocorto Jaider Suárez por 1.7 millones de dólares.
Considerado uno de los prospectos élite de la clase, Suárez combina brazo 60, contacto, poder y gran atleticismo. Fue parte del equipo Cuba U-15 en 2022 y será representado por la reconocida agencia Wasserman.
Jack Valbrune se suma a los Astros
Los Houston Astros oficializaron la firma del jardinero Jack Valbrune, natural de Santiago de Cuba, por un bono de 375,000 dólares.
Valbrune se desarrolló en la Academia Javier Rodríguez y es reconocido por su habilidad como bateador. En el momento de la firma estuvo acompañado por el scout Charlie González y el manager de los Astros, Joe Espada, lo que refleja el interés de la organización en su proyección.
Joniel Hernández cumple su sueño con los Padres
El campocorto Joniel Hernández también firmó con los Padres de San Diego, recibiendo un bono de 1.4 millones de dólares.
Hernández es un talento versátil que combina velocidad, poder y contacto, con capacidad para jugar tanto en el shortstop como en el jardín central. Salió de Cuba con apenas 13 años y ahora concreta su anhelo de llegar al béisbol profesional.
