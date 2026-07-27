Bruno Rodríguez asegura que el régimen cubano está comprometido con la promoción de los derechos humanos

El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, publicó este sábado un mensaje en sus redes sociales para felicitar a Volker Türk por su renovación como Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y, de paso, proclamar que Cuba «reitera su compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos», una declaración que contrasta de forma flagrante con la situación documentada en la isla por organizaciones independientes.

La Asamblea General de la ONU renovó el mandato de Türk el viernes con 144 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones, extendiéndolo del 12 de octubre de 2026 al 11 de octubre de 2030, según informó Reuters sobre la votación en Nueva York. Será el primer Alto Comisionado en completar dos mandatos completos en ese cargo.

En su mensaje, Rodríguez invocó principios de «no discriminación, diálogo y cooperación» como pilares del supuesto compromiso cubano con los mecanismos de la ONU en materia de derechos humanos.

La hipocresía de esas palabras queda en evidencia con los datos que acumulan las organizaciones internacionales. Prisoners Defenders contabilizó 1,281 presos políticos en Cuba en mayo de 2026, una cifra calificada como récord histórico. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció al menos 1,949 acciones represivas en el primer semestre del año, incluyendo más de 300 en el ámbito carcelario.

Cubalex reportó 319 eventos represivos solo en junio de 2026, siendo las violaciones contra personas privadas de libertad el tipo más frecuente, con 138 incidentes registrados ese mes.

Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2026, documentó que las autoridades cubanas han negado repetidamente atención médica a reclusos, los han expuesto a hacinamiento e insalubridad, y han impuesto restricciones a las visitas y al acceso a alimentos y agua adecuados. Amnistía Internacional sostuvo ese mismo año que en Cuba continúan la represión sistemática, las detenciones arbitrarias y la tortura.

El patrón de Rodríguez en los foros internacionales es consistente: usar la tribuna de la ONU para atacar las sanciones estadounidenses y presentar a Cuba como víctima, mientras desvía la atención de la represión interna. El canciller intentó silenciar al representante de EE.UU. en la ONU el 7 de julio, cuando este exhibía fotografías de presos políticos cubanos ante el organismo. Un día después, Rodríguez afirmó ante ese mismo foro que en Cuba no existen «imágenes de represión violenta».

La elección de Türk como destinatario de las felicitaciones del régimen tampoco es casual. El Alto Comisionado afirmó en junio de 2026 que las sanciones de EE.UU. contra Cuba estaban «causando un daño generalizado a la población» y describió a la isla como «ahogándose por las sanciones de Estados Unidos», declaraciones que La Habana ha utilizado como aval internacional. Sin embargo, Türk no ha emitido condenas públicas directas contra el gobierno cubano por las violaciones de derechos humanos que las propias organizaciones bajo el paraguas de la ONU documentan.

Mientras el canciller cubano celebra el multilateralismo y los mecanismos internacionales de protección, el régimen convocó en junio una sesión extraordinaria de la ONU para denunciar las sanciones estadounidenses, y al menos 23 personas murieron en cárceles cubanas durante 2025, muchas de ellas por negación de atención médica.