Bruno Rodríguez asegura en la ONU que en Cuba no hay imágenes de represión como en EE.UU.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmó el martes ante la Asamblea General de la ONU que «no encontrará usted en Cuba una imagen similar a esta de violenta represión contra manifestantes», mientras mostraba fotografías de operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
La declaración se produjo durante la sesión extraordinaria convocada a petición del propio régimen cubano para debatir el embargo estadounidense, en respuesta al discurso del embajador de EE.UU., Mike Waltz, quien había exhibido minutos antes imágenes de presos políticos cubanos y leyó sus nombres en voz alta: Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo y Duannis León Taboada, un joven de 24 años condenado a 14 años de prisión, entre otros.
La afirmación de Rodríguez choca frontalmente con una realidad ampliamente documentada. Tras las protestas del 11 de julio de 2021 -las mayores en Cuba en décadas- el régimen detuvo a más de 1,500 personas.
Human Rights Watch documentó golpizas, torturas y juicios a puerta cerrada con penas desproporcionadas. A mayo de 2026, organizaciones de derechos humanos estiman 1,281 presos políticos en la Isla, 338 de ellos aún cumpliendo condenas relacionadas con el 11J.
En su intervención, Rodríguez mostró imágenes de apagones en La Habana, quirófanos iluminados con linternas de teléfonos móviles y carretas tiradas por bueyes distribuyendo ayuda humanitaria, atribuyendo todo al «cerco energético de los Estados Unidos».
La sesión se celebró precisamente mientras Cuba atravesaba su tercer colapso total del sistema eléctrico en lo que va de año.
El canciller también usó casos reales ocurridos en territorio estadounidense para desviar la atención: mencionó al niño Lian Conejo Ramos, de cinco años, detenido por el ICE en enero en Minneapolis y liberado diez días después por orden judicial, y a Renée Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años muerta durante un operativo del ICE en circunstancias controvertidas.
El discurso incluyó ataques personales a Waltz, a quien llamó «funcionario intrascendente» y le advirtió: «Nadie sabrá quién es usted en poco tiempo».
Rodríguez también defendió a Raúl Castro, describiéndolo como alguien que «sigue con el pie en el estribo, listo para cabalgar en defensa de nuestra patria», y anunció que en pocas semanas Cuba celebrará el centenario de Fidel Castro.
Waltz no se quedó callado. Cuando Rodríguez intentó interrumpirlo mediante mociones de orden -rechazadas por la presidencia de la Asamblea-, el embajador respondió: «Puede hacer lo que quiera. Esto no es La Habana; esto es Estados Unidos de América y las Naciones Unidas. Vamos a intervenir y no permitiremos que nos silencien como hace usted con su pueblo».
El funcionario estadounidense también acusó al régimen de ejercer el verdadero embargo contra su propio pueblo, señalando que el conglomerado militar GAESA administra un fondo de 18,000 millones de dólares sin que «ni un centavo llegue al pueblo cubano», y preguntó: «¿Cómo es posible que no haya combustible para los hospitales, pero sí para el jet privado de la familia Castro?»
El debate se aprobó con 136 votos a favor, una caída significativa respecto a los 165 obtenidos en octubre de 2025, el peor resultado cubano en más de tres décadas, lo que refleja el creciente aislamiento diplomático del régimen en el escenario internacional.
La condena de cinco años del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara venció el jueves 9 de julio, apenas dos días después de que Rodríguez negara ante el mundo la existencia de represión en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el discurso de Bruno Rodríguez en la ONU y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿A qué se refiere Bruno Rodríguez cuando niega la represión en Cuba?
Bruno Rodríguez afirmó en la ONU que en Cuba no existen imágenes de represión violenta contra manifestantes, como las mostradas de Estados Unidos. Sin embargo, esta declaración contrasta con los informes de organizaciones de derechos humanos que documentan golpizas, torturas y encarcelamientos tras las protestas del 11 de julio de 2021, en las que más de 1,500 personas fueron detenidas.
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¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Cuba?
Hasta mayo de 2026, se estima que hay 1,281 presos políticos en Cuba, 338 de ellos relacionados con las protestas del 11J. Esta cifra refleja la continua represión del régimen cubano hacia aquellos que se oponen al gobierno o participan en manifestaciones pacíficas.
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¿Cómo afecta el embargo estadounidense a la crisis energética en Cuba?
El gobierno cubano, representado por Bruno Rodríguez, atribuye la crisis energética al embargo estadounidense, al que llama "cerco energético". Sin embargo, las causas de esta crisis son también estructurales, debido a décadas de falta de inversión y mantenimiento en el sistema eléctrico cubano, lo que ha llevado a múltiples colapsos en el suministro eléctrico.
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¿Qué respuesta ha dado Estados Unidos a las acusaciones de Cuba en la ONU?
El embajador estadounidense Mike Waltz respondió en la ONU que el verdadero bloqueo es el que el régimen cubano impone a su propio pueblo, señalando la corrupción y el manejo de recursos por parte del conglomerado militar GAESA, mientras el pueblo cubano sufre privaciones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.