Bruno Rodríguez asegura en la ONU que en Cuba no hay imágenes de represión como en EE.UU.

El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmó el martes ante la Asamblea General de la ONU que «no encontrará usted en Cuba una imagen similar a esta de violenta represión contra manifestantes», mientras mostraba fotografías de operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

La declaración se produjo durante la sesión extraordinaria convocada a petición del propio régimen cubano para debatir el embargo estadounidense, en respuesta al discurso del embajador de EE.UU., Mike Waltz, quien había exhibido minutos antes imágenes de presos políticos cubanos y leyó sus nombres en voz alta: Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo y Duannis León Taboada, un joven de 24 años condenado a 14 años de prisión, entre otros.

La afirmación de Rodríguez choca frontalmente con una realidad ampliamente documentada. Tras las protestas del 11 de julio de 2021 -las mayores en Cuba en décadas- el régimen detuvo a más de 1,500 personas.

Human Rights Watch documentó golpizas, torturas y juicios a puerta cerrada con penas desproporcionadas. A mayo de 2026, organizaciones de derechos humanos estiman 1,281 presos políticos en la Isla, 338 de ellos aún cumpliendo condenas relacionadas con el 11J.

En su intervención, Rodríguez mostró imágenes de apagones en La Habana, quirófanos iluminados con linternas de teléfonos móviles y carretas tiradas por bueyes distribuyendo ayuda humanitaria, atribuyendo todo al «cerco energético de los Estados Unidos».

La sesión se celebró precisamente mientras Cuba atravesaba su tercer colapso total del sistema eléctrico en lo que va de año.

El canciller también usó casos reales ocurridos en territorio estadounidense para desviar la atención: mencionó al niño Lian Conejo Ramos, de cinco años, detenido por el ICE en enero en Minneapolis y liberado diez días después por orden judicial, y a Renée Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años muerta durante un operativo del ICE en circunstancias controvertidas.

El discurso incluyó ataques personales a Waltz, a quien llamó «funcionario intrascendente» y le advirtió: «Nadie sabrá quién es usted en poco tiempo».

Rodríguez también defendió a Raúl Castro, describiéndolo como alguien que «sigue con el pie en el estribo, listo para cabalgar en defensa de nuestra patria», y anunció que en pocas semanas Cuba celebrará el centenario de Fidel Castro.

Waltz no se quedó callado. Cuando Rodríguez intentó interrumpirlo mediante mociones de orden -rechazadas por la presidencia de la Asamblea-, el embajador respondió: «Puede hacer lo que quiera. Esto no es La Habana; esto es Estados Unidos de América y las Naciones Unidas. Vamos a intervenir y no permitiremos que nos silencien como hace usted con su pueblo».

El funcionario estadounidense también acusó al régimen de ejercer el verdadero embargo contra su propio pueblo, señalando que el conglomerado militar GAESA administra un fondo de 18,000 millones de dólares sin que «ni un centavo llegue al pueblo cubano», y preguntó: «¿Cómo es posible que no haya combustible para los hospitales, pero sí para el jet privado de la familia Castro?»

El debate se aprobó con 136 votos a favor, una caída significativa respecto a los 165 obtenidos en octubre de 2025, el peor resultado cubano en más de tres décadas, lo que refleja el creciente aislamiento diplomático del régimen en el escenario internacional.

La condena de cinco años del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara venció el jueves 9 de julio, apenas dos días después de que Rodríguez negara ante el mundo la existencia de represión en Cuba.