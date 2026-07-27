Periodista José Raúl Gallego sobre mexicana que marchó con careta de Raúl Castro: «La llevaría a la cárcel en Cuba»

Una imagen captada este domingo durante una marcha prorrégimen en Ciudad de México desató la reacción del periodista cubano José Raúl Gallego, quien señaló la paradoja de que una joven participante portara una máscara con el rostro de Raúl Castro sin saber que ese mismo gesto podría costarle la libertad si lo hiciera en Cuba.
La fotografía, publicada en Facebook por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, muestra a la joven con la careta y la consigna «Yo soy Raúl retumba en las calles de la Ciudad de México», rodeada de banderas cubanas y palestinas.
Gallego no tardó en reaccionar con una publicación pública en la que calificó el episodio como «el fruto del total desconocimiento de la realidad cubana de los que salen en México a marchar por la dictadura, creyendo que lo hacen por Cuba».
El periodista explicó que la joven estaba representando, sin saberlo, «la China», uno de los apodos históricos de Raúl Castro, derivado de sus rasgos físicos. «Ahí está la chica, con toda la inocencia del mundo, haciendo una espectacular representación de la China, uno de los apodos históricos de Raúl Castro, y que la llevaría a la cárcel en Cuba si se le ocurriera bajarse con ese numerito», escribió.
La ironía que señala Gallego tiene respaldo legal concreto. El Código Penal cubano (Ley 151/2022) tipifica el desacato como delito y sanciona con privación de libertad de seis meses a un año a quien insulte, injurie, ultraje u ofenda a un funcionario público. Para altos dirigentes como el presidente o miembros del Consejo de Estado, las penas son aún más severas.
Amnistía Internacional advirtió en diciembre de 2022 que ese código penal «presenta un panorama aterrador» y que sus normas se utilizan sistemáticamente para reprimir la disidencia y penalizar cualquier crítica pública al gobierno.
La marcha fue convocada por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y la organización Va por Cuba para conmemorar el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, bajo la consigna «¡No a la guerra contra Cuba!». La movilización partió del Hemiciclo a Juárez hacia la antigua Embajada de Estados Unidos en Paseo de la Reforma.
El acto no estuvo exento de polémica: la manifestación terminó con un grupo de participantes vandalizando la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc, un inmueble protegido como patrimonio histórico.
Gallego, periodista e investigador nacido en Camagüey en 1986 y expulsado de la Universidad de Camagüey en 2018 por publicar en medios independientes, es una voz habitual de análisis crítico sobre la realidad cubana desde el exilio.
Raúl Castro gobernó Cuba entre 2008 y 2018 y sigue siendo figura central del régimen. En Cuba, simpatizantes del régimen se han concentrado en México en varias ocasiones para expresar su apoyo a la dictadura, pero pocas veces una imagen había ilustrado con tanta claridad la distancia entre quienes marchan y la realidad que viven los cubanos dentro de la isla.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció públicamente en X a los participantes: «Gracias #México. Una vez más en la vanguardia de la dignidad de Nuestra América. A todas y todos los que marcharon por #Cuba este 26 de Julio, el abrazo agradecido de un pueblo que siempre encontró solidaridad en la noble y generosa tierra azteca. #CubaNoEstáSola».
Preguntas Frecuentes sobre la Marcha Prorrégimen en México y sus Implicaciones
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es polémico el uso de una careta de Raúl Castro en la marcha en México?
El uso de una careta de Raúl Castro en la marcha en México es polémico porque en Cuba, acciones similares podrían ser consideradas como desacato y llevar a la cárcel. El periodista José Raúl Gallego destacó que este gesto, aunque hecho inocentemente por la joven en México, podría resultar en penas de prisión en Cuba debido a leyes que sancionan la ofensa a funcionarios públicos.
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¿Qué dice el Código Penal cubano sobre insultar a funcionarios públicos?
El Código Penal cubano tipifica el desacato como delito y sanciona con privación de libertad de seis meses a un año a quien insulte, injurie, ultraje u ofenda a un funcionario público. Para altos dirigentes, como el presidente o miembros del Consejo de Estado, las penas son aún más severas.
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¿Qué reacciones generó la marcha prorrégimen en México entre los cubanos?
La marcha prorrégimen en México generó una oleada de críticas entre los cubanos dentro y fuera de la isla. Muchos señalaron la disparidad entre la imagen de solidaridad internacional que el régimen proyecta y la dura realidad cotidiana que enfrentan los cubanos, marcada por crisis de agua, apagones y desabastecimiento.
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¿Cómo respondió el gobierno cubano a la manifestación en México?
Miguel Díaz-Canel agradeció públicamente a los participantes en la marcha en México, calificándola como un acto de solidaridad con el pueblo cubano. Sin embargo, esta manifestación también estuvo marcada por actos de vandalismo, lo que suscitó polémica y críticas de las autoridades en México.
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