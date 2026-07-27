YouTuber estadounidense recorrió Cuba y fue contundente: «El comunismo destruyó el país»

Elliot El Guiri, un creador de contenido estadounidense radicado en Málaga, España, publicó este año una serie de vídeos recorriendo Cuba que se han vuelto virales en redes sociales, con un mensaje directo: el comunismo es el responsable de la destrucción del país, no el embargo estadounidense.

El reel más impactante de la serie acumula más de 14,500 visualizaciones, 916 likes y 353 comentarios en Facebook. En él, Elliot muestra a campesinos cubanos viviendo en casas deterioradas, cocinando con carbón y alimentándose casi exclusivamente de caña de azúcar, mientras vastas extensiones de tierra permanecen en manos del Estado.

«El comunismo destruye todo lo que toca», afirma el creador en ese vídeo. «Esto es lo que Fidel Castro luchó para conseguir: hacer a la gente pobre».

Elliot, originario de Wisconsin y conocido en redes como @el.guiri.de.malaga o Aventurero Elliot, recorrió zonas del oriente cubano que, según él mismo reconoce, apenas reciben turistas extranjeros, especialmente en medio de la crisis de combustible que atraviesa la isla.

Una de sus paradas fue Baracoa, la segunda ciudad más antigua de las Américas, que visitó de noche durante un apagón. Lo que encontró fue una ciudad con todos sus edificios construidos antes de 1959 y en estado de ruina, mientras personas dormían en la calle.

«El verdadero culpable es la política socialista de Cuba, porque todos estos edificios que ves aquí fueron construidos antes de 1959 y se están cayendo a pedazos», señaló en otro de sus reels grabados en Baracoa. «¿Cómo tiene Cuba dinero para construir nuevos hoteles y no tiene dinero para arreglar este tipo de infraestructura?»

El youtuber también documentó las contradicciones del modelo agrícola cubano: los agricultores están obligados a entregar la mayor parte de sus cosechas al gobierno sin incentivo económico, y durante años existió una ley que prohibía matar las propias vacas, lo que llevó a la gente a abandonar la cría de ganado.

«Esas son las cosas que no te cuentan sobre las políticas socialistas», apuntó.

En sus recorridos por zonas rurales, Elliot conversó con antiguos seguidores del régimen que cambiaron de postura. «Son verdaderos revolucionarios, seguidores acérrimos de Fidel Castro, pero casi ninguno apoya al gobierno actual. Esa es la verdad», afirmó.

A pesar del panorama desolador, el creador destacó la hospitalidad de los cubanos. En uno de sus vídeos dejó su cámara y su dinero sin vigilancia en plena calle y aseguró no haber sentido peligro en ningún momento. «Los cubanos son personas increíbles», dijo.

En La Habana, Elliot mostró a una enfermera vendiendo ajo y otros productos en una esquina: «No hay trabajos, no hay comida», dijo el creador de contenidos.

Elliot fue categórico al rechazar el argumento de que el embargo estadounidense es el principal responsable de la crisis: «Esto no es culpa de Estados Unidos, es culpa de políticas fallidas durante 67 años. Absolutamente vergonzoso».

No es la primera vez que este creador documenta la realidad cubana. En mayo de 2025 se volvió viral al mostrar edificios en ruinas habitados en La Habana, con más de 2,1 millones de visualizaciones en TikTok, y en junio de ese año publicó imágenes de un solar habanero donde unas 500 personas vivían hacinadas sin agua corriente.

Su serie cubana de 2026 representa una mirada más profunda al interior de la isla, lejos de los circuitos turísticos, y su conclusión no deja margen a la ambigüedad: «Comunismo destruyó Cuba. Nada más, nada menos».