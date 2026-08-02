Rubio acusa a sectores de la prensa y la academia de EE.UU. de afinidad ideológica con Cuba

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este sábado que amplios sectores de la academia y la prensa estadounidenses mantienen simpatías hacia el régimen cubano, y atribuyó esa actitud tanto al antiamericanismo como a la afinidad ideológica con La Habana.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en el programa «My View with Lara Trump» de Fox News, publicada por la cuenta oficial del Departamento de Estado en X, y se enmarcan en la defensa del informe «Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI», un documento de aproximadamente 100 páginas que el Departamento de Estado presentó el 20 de julio.

«Sé que hay mucha gente en el mundo académico estadounidense, y francamente en la prensa estadounidense, que simpatiza con el régimen cubano, y lo ha hecho durante mucho tiempo», dijo Rubio. «En parte está motivado por su antiamericanismo y en parte por afinidad ideológica».

Rubio respondía así a quienes calificaron el informe de «tácticas de miedo» para justificar una eventual acción militar contra Cuba.

Ante esas críticas, el secretario de Estado fue directo: «Todo lo que aparece ahí es un hecho, y francamente no creo que puedan refutarlo».

En la misma entrevista, Rubio describió a Cuba como una superpotencia del espionaje que opera de forma singular: «Cuba es el único país que consistentemente ha implantado y embebido espías en nuestro sistema sin siquiera pagarles», señaló, apuntando a que la afinidad ideológica sustituye al pago como mecanismo de reclutamiento.

Citó dos casos concretos para ilustrar su argumento. El primero es el de Ana Belén Montes, analista principal de Cuba en la Agencia de Inteligencia de Defensa, condenada en 2002 a 25 años de prisión por espionaje y liberada en enero de 2023.

«Fue uno de los mayores fracasos de inteligencia de EE.UU. y una de las mayores penetraciones que hemos tenido en nuestro sistema», afirmó Rubio.

El segundo es el de Víctor Manuel Rocha, exembajador estadounidense en Bolivia, condenado por haber actuado como agente cubano durante más de cuatro décadas. «Tuvimos un embajador de EE.UU. que resultó ser espía cubano y fue recientemente condenado», recordó.

Más allá del espionaje clásico, Rubio vinculó al régimen cubano con redes de activismo político en territorio estadounidense.

Señaló que las mismas personas que protagonizaron los disturbios de 2020 se convirtieron después en manifestantes pro-Hamás en los campus universitarios y, en menos de 48 horas tras el arresto de Nicolás Maduro, aparecieron frente a los tribunales con pancartas preimpresas exigiendo su liberación.

«No hay nada orgánico en todo esto. Está financiado, está organizado, y Cuba es parte de esa red y en algunos casos una parte crítica», subrayó.

El secretario de Estado también extendió la responsabilidad cubana a escala regional, al afirmar que cada insurgencia comunista que desestabilizó gobiernos en América Latina durante los últimos 40 o 50 años encontró su apoyo, su ayuda o incluso su origen en una operación de influencia cubana.

Rubio, cubanoamericano criado en Miami, cerró su argumento apelando a la geografía y a la geopolítica: «Esto está a 90 millas de nuestras costas.

Un estado fallido a 90 millas de nuestras costas que resulta estar alineado con adversarios de EE.UU. es una amenaza de seguridad nacional para nuestro país».

El informe del Departamento de Estado sobre Cuba, presentado el 20 de julio, acusa al régimen de haber infiltrado los más altos niveles del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el Pentágono, y documenta 18 instalaciones de inteligencia de señales en la isla con participación operativa de China y Rusia.