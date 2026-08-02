Marco Rubio: «Cuba es el único país que ha implantado espías de forma sistemática en EE.UU.»

Marco Rubio, afirmó en una entrevista con Fox News que Cuba es «el único país que ha implantado y encubierto espías de forma sistemática en el sistema estadounidense, sin siquiera pagarles», en el marco de la presentación de un informe del Departamento de Estado titulado Cuba: La Capital del Comunismo del Siglo XXI.

Las declaraciones del secretario de Estado de EE.UU. fueron emitidas en el programa «My View with Lara Trump» y difundidas por la cuenta oficial del Departamento de Estado en X, donde Rubio describió a Cuba como una «superpotencia del espionaje y las operaciones de influencia» pese a contar con apenas 9,5 millones de habitantes y estar ubicada a 90 millas de las costas estadounidenses.

Rubio citó dos casos emblemáticos para respaldar su argumento. El primero es el de Ana Belén Montes, analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa arrestada en 2001 y condenada a 25 años de prisión, a quien calificó como «uno de los mayores fracasos de inteligencia de EE.UU. y una de las mayores penetraciones en nuestro sistema».

Montes fue liberada en enero de 2023 tras cumplir su condena.

El segundo caso es el del exembajador Víctor Manuel Rocha, condenado en abril de 2024 a 15 años de prisión y 500,000 dólares de multa por espiar para Cuba desde 1973. «Tuvimos un embajador, un embajador estadounidense, que resultó ser un espía cubano y fue condenado recientemente», señaló Rubio.

Más allá del espionaje clásico, el secretario de Estado vinculó la red de influencia cubana con las protestas de 2020, el surgimiento de Antifa, el activismo pro-Hamás en campus universitarios y las acciones contra agentes de inmigración.

«No hay nada orgánico en ello. Está financiado, está organizado, y Cuba es parte de esa red y en algunos casos una parte crítica», afirmó.

Rubio también señaló que los mismos manifestantes que «quemaban cosas en 2020» aparecieron con «pancartas preimpresas» frente a un tribunal a las 48 horas de la captura de Nicolás Maduro, exigiendo su liberación, para luego sumarse a las protestas contra el servicio de inmigración.

En cuanto a América Latina, el secretario sostuvo que «cada insurgencia comunista de izquierda que ha desestabilizado gobiernos en la región durante los últimos 40 o 50 años encontró su apoyo, su ayuda o, en muchos casos, su origen en una operación de influencia cubana».

Ante las críticas que califican el informe de «tácticas de miedo» para justificar una acción militar, Rubio fue categórico: «Todo en ese informe es factual y, francamente, no creo que puedan refutarlo».

Añadió que hay «suficientes personas en nodos clave de nuestra sociedad, incluyendo profesores», con simpatía ideológica hacia el régimen cubano, y que esa afinidad es precisamente «la forma en que obtienen espías sin pagarles».

El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó el informe calificándolo de «falacia» y acusó a Rubio de fabricar un pretexto para una agresión contra Cuba, mientras que el gobernante Miguel Díaz-Canel lo tildó de «panfleto neo-macartista».

El informe del Departamento de Estado, publicado el 20 de julio de 2026, también vincula al régimen cubano con instalaciones de inteligencia ligadas a China y Rusia en la isla, y fue acompañado de una nueva ronda de sanciones contra La Habana.