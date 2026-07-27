Camión impacta una subestación eléctrica en Cienfuegos y deja sin servicio a más de 9,000 clientes

Un camión perdió el control y se estrelló la noche del jueves contra la Subestación Vietnam, en el municipio de Aguada de Pasajeros (Cienfuegos), provocando graves daños a la infraestructura eléctrica y dejando sin servicio a más de 9,000 clientes en una provincia ya golpeada por los prolongados apagones.

La Empresa Eléctrica de Cienfuegos informó en Facebook que el impacto «provocó daños severos al transformador y demás componentes de dicha subestación», lo que obligó a desconectar ocho circuitos que abastecen a 9,026 consumidores.

Entre las zonas afectadas figuran Aguada de Pasajeros, Real Campiña, Vietnam, Perseverancia, Plan Arroz, Antonio Sánchez y varias comunidades rurales del municipio.

El accidente también ocasionó la caída de postes, rotura de aisladores, desconexión de conductores y un derrame de aceite dieléctrico del transformador, lo que complicó las labores de recuperación desde las primeras horas.

La empresa estatal confirmó que el transformador dañado tuvo que ser trasladado a La Habana para su reparación, debido a que el país dispone únicamente de tres talleres especializados para este tipo de equipos, ubicados en La Habana, Villa Clara y Manzanillo.

«Se trabaja para reparar los daños en la línea y así brindar servicio al resto de los circuitos de Aguada, quedando pendiente el circuito asociado a la Subestación Vietnam, mientras se reparan los daños en el transformador», precisó la Empresa Eléctrica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo demorará la reparación del equipo ni cuándo podrá restablecerse completamente el servicio.

Una zona ya castigada por los apagones

El accidente agrava la situación de un municipio que desde hace meses sufre prolongadas interrupciones eléctricas.

Vecinos de Aguada de Pasajeros han denunciado apagones de hasta 48 horas consecutivas, mientras que residentes de Real Campiña, una de las localidades afectadas por el siniestro, reportaron en junio haber permanecido tres días sin electricidad y casi un mes sin acceso al agua potable debido a la falta de energía para el bombeo.

El choque también evidencia la fragilidad del sistema eléctrico cubano, donde la falta de transformadores y piezas de repuesto dificulta la recuperación ante cualquier avería. En junio, la Unión Eléctrica (UNE) reconoció que ninguna provincia contaba con transformadores de reserva suficientes para sustituir equipos dañados.

Crisis energética sin tregua

El accidente ocurre en medio de una de las peores crisis energéticas que ha enfrentado Cuba en décadas.

Este sábado, la UNE pronosticó un déficit de generación de 2,080 megavatios (MW) durante el horario de máxima demanda, después de que el viernes la afectación prevista alcanzara los 2,315 MW.

En lo que va de 2026, el Sistema Electroenergético Nacional ha sufrido varios colapsos de gran magnitud, incluido el ocurrido el 14 de julio, mientras los apagones diarios continúan afectando a millones de cubanos en todo el país.

Aunque las brigadas trabajan en la recuperación de la subestación, la Empresa Eléctrica de Cienfuegos se limitó a señalar que sus especialistas laboran «para darle solución en el menor tiempo posible», sin ofrecer una fecha estimada para el restablecimiento total del servicio.