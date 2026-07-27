Joven aspirante al Congreso de EE.UU.: «Mis abuelos huyeron del comunismo en Cuba y no dejaré que eche raíces aquí»

Michael Alfonso, nieto de cubanos que escaparon del régimen comunista, ha convertido la historia de su familia en el eje central de su campaña para llegar al Congreso de Estados Unidos.

El joven republicano, de 26 años, compite en las primarias del Partido Republicano por el 7.º Distrito Congresional de Wisconsin, previstas para el próximo 11 de agosto, y asegura que la experiencia de sus abuelos explica su rechazo al socialismo y al comunismo.

«Miramos por todo el país y vemos este auge radical del comunismo, del socialismo, incluso aquí mismo en el norte de Wisconsin», afirmó en una entrevista con el programa LiveNow de Fox News.

«Mis abuelos vinieron a este país desde Cuba. Sé algo sobre el socialismo. Es comunismo. Eso es lo que es. Y fracasa en todos los lugares donde se intenta», añadió.

Alfonso volvió a insistir en ese mensaje en una publicación en la red social X, donde vinculó directamente la historia de su familia con el debate político en Estados Unidos.

«El principal candidato demócrata para gobernador es un socialista. Los demócratas pueden llamarlo socialismo, pero en realidad se refieren al comunismo. El mismo comunismo del que mis abuelos escaparon en Cuba. No podemos permitir que esa ideología eche raíces aquí», escribió.

Sus declaraciones apuntan a Francesca Hong, representante estatal y figura del ala socialista democrática del Partido Demócrata, quien encabeza las preferencias para las primarias demócratas a la gobernación de Wisconsin, según una encuesta de la Universidad Marquette Law School publicada el 22 de julio.

El respaldo de Trump y del entorno de Sean Duffy

La candidatura de Alfonso cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien lo apoyó oficialmente en enero de este año y lo describió como un «guerrero MAGA».

También ha recibido el apoyo del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, así como de cuatro de los seis congresistas republicanos de Wisconsin.

Además, mantiene un fuerte vínculo con una de las figuras más influyentes del estado: está casado con Evita Duffy, hija del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, antiguo representante del mismo distrito congresional.

Duffy ha participado activamente en la campaña de su yerno y transfirió un millón de dólares de su antigua cuenta de campaña a un comité de acción política (super PAC) que respalda su candidatura.

Gracias a ese apoyo, Alfonso lidera la recaudación de fondos entre los aspirantes republicanos, con unos 3.4 millones de dólares obtenidos entre abril y junio de 2026.

Críticas dentro del propio Partido Republicano

Pese al respaldo de las principales figuras del partido, la candidatura de Alfonso también ha despertado reservas dentro del Partido Republicano.

Dirigentes del GOP en varios condados del distrito cuestionan su juventud y su escasa experiencia política.

«Creo que lo que están haciendo está mal moralmente. Hay muchas personas con mejores credenciales, que conocen este distrito y que lo representarán mejor que Michael Alfonso», declaró Tanner Hiller, presidente del Partido Republicano del condado de Iron.

Su principal rival en las primarias es Kevin Hermening, un exmarine de 66 años que permaneció 444 días como rehén en Irán tras la toma de la embajada estadounidense en 1979 y que cuenta con una larga trayectoria en la política republicana de Wisconsin.

Frente a las críticas por su edad, Alfonso suele responder recordando que varios de los padres fundadores de Estados Unidos comenzaron su carrera política siendo muy jóvenes.

«Soy un hombre joven con la energía de un hombre joven, pero tengo los valores de alguien de sesenta años», ha afirmado.

Graduado por la Universidad de Wisconsin-Madison en 2022, trabajó en la construcción mientras estudiaba y posteriormente colaboró durante cerca de un año en el podcast del comentarista conservador Dan Bongino, en Florida.

Las primarias republicanas del próximo 11 de agosto determinarán si el apoyo de Trump, la influencia política de Sean Duffy y una campaña marcada por la historia de sus abuelos cubanos son suficientes para impulsar a Michael Alfonso hacia el Congreso de Estados Unidos.