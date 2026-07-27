Académica: «Existe una profunda contradicción entre el Gobierno cubano y la Revolución que dice representar»

En el aniversario 73 del asalto al Cuartel Moncada, la historiadora y académica cubana Ivette García González publicó este domingo un análisis en Facebook en el que desmonta la ecuación oficial entre Revolución y Gobierno, calificándola de una de las mayores mentiras del sistema imperante en Cuba durante más de seis décadas.

García González, doctora en Ciencias Históricas y exprofesora titular de la Universidad de La Habana, el ISRI y el Instituto de Historia de Cuba, sostiene que «existe una profunda contradicción entre el Gobierno cubano y la Revolución que dice representar», y que esa contradicción «no es de ahora, desde siempre».

La académica recuerda que la Revolución de 1959 nació proclamando soberanía, democracia, derechos humanos, economía nacional, prensa libre y justicia social, y que sus líderes combatían los odios y la división entre cubanos.

Sin embargo, a su juicio, el gobierno derivado de ese proceso solo cumplió parcialmente dos de esas promesas: la soberanía estatal y la justicia social, y ambas de forma distorsionada.

Sobre la soberanía, señala que se ejerció «exclusivamente frente a Estados Unidos». Sobre la justicia social, advierte que «dependía de subsidios internacionales —por tanto, insostenible— además de que estaba condicionada a la lealtad de la gente» y atravesada por un descomunal adoctrinamiento.

En cuanto al resto de las promesas fundacionales, el balance que traza es demoledor: «El gobierno dividió siempre a los cubanos —buenos y malos, dignos e indignos, revolucionarios y contrarrevolucionarios—, construyó una falsa unidad, secuestró la soberanía popular, reinventó la dependencia y acomodó la democracia a su antojo».

A eso añade que el régimen «invierte más en sectores inmobiliarios y de turismo que en agricultura, salud, seguridad social, educación e innovación», mientras las políticas sociales llevan décadas en retroceso.

El resultado de ese modelo, según García González, es que «las grandes mayorías no salen de la precariedad, la precariedad es lo que se ha socializado». Y va más lejos: «Somos un pueblo heroico, o nos sentimos así, pero en realidad estamos lastimados y fracturados hasta la médula, que es la individualidad y la familia».

La cifra migratoria que cita la académica —casi el 20% de la nación emigrada— tiene respaldo en datos oficiales: según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), 245,264 cubanos emigraron solo en 2025, dejando la población total en 9.434.593 habitantes. García González califica ese éxodo, sumado al envejecimiento demográfico, a una «exorbitante población penal» y a la represión sistemática, como «el colapso de las fuerzas vivas de la nación».

La represión que menciona también tiene cifras concretas: Prisoners Defenders registró un récord histórico de 1,306 presos políticos en Cuba en junio de 2026, incluyendo menores de edad. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó más de 3,000 acciones represivas durante 2025.

En el plano económico, el Centro de Estudios de la Economía Cubana estimó que la economía cubana cayó alrededor del 5% en 2025, acumulando una contracción de más del 15% desde 2020, mientras la Unidad de Inteligencia Económica proyecta una nueva caída del 7,2% para 2026.

Frente a esa realidad, García González lanza dos preguntas que considera ineludibles: ¿para quiénes ha sido el proyecto? y ¿dónde se manifiesta la Revolución en lo que se hace en Cuba?

La académica también cuestiona la apuesta oficial por la «continuidad»: «Reproducir las mismas fórmulas en contextos y con liderazgos diferentes es uno de los peores errores políticos, pero ellos insisten en la continuidad». Sus palabras contrastan con las del propio primer ministro Manuel Marrero, quien en junio de 2026 defendió ante el Parlamento el principio de «hacer lo necesario para conservar lo esencial» del socialismo, mientras el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga admitía que «los métodos tradicionales no están dando resultados».

García González no es ajena al debate intelectual sobre el agotamiento del modelo cubano. En mayo de 2026 publicó análisis sobre la vulnerabilidad de las dictaduras y una propuesta de Movimiento Cívico Nacional basado en la lucha no violenta para impulsar una transición democrática.

El análisis cierra con una advertencia que parafrasea a Antonio Machado: «Cubanos, hagamos política, porque si no la hacemos, de todos modos se hará por otros y posiblemente contra nosotros».