El régimen honra el 26 de Julio en Bayamo con la gran cifra de... cuatro casas-contenedor entregadas

Para celebrar el 73 aniversario del asalto al Moncada y el centenario del natalicio de Fidel Castro, el régimen cubano desplegó este domingo en Bayamo su gran gesto habitacional: la entrega de cuatro viviendas modulares fabricadas a partir de contenedores marítimos, ubicadas, dónde si no, en el reparto «26 de Julio».

Con esas cuatro unidades, la provincia de Granma acumula un total de diez casas-contenedor, cifra que la CMKX Radio Bayamo presentó como un avance del Programa de la Vivienda en un país donde el déficit habitacional supera las 929,000 viviendas y donde en 2025 apenas se terminó el 22% del plan anual de construcción: 2,382 unidades de las 10,795 previstas.

El director municipal de la Vivienda, Maidolis Blanco Vega, se encargó de subrayar la carga simbólica del momento, destacando que las entregas coincidían con el Día de la Rebeldía Nacional y con el centenario del natalicio del «líder de la Revolución». Lo que no mencionó es que, a escala nacional, el programa de reconversión de contenedores —que contempla reutilizar más de 3,500 unidades— había entregado apenas 133 viviendas en todo el país para abril de 2026, de las cuales solo 19 estaban completamente terminadas.

Las cuatro familias beneficiadas en Bayamo fueron seleccionadas entre personas afectadas por eventos meteorológicos, una madre con tres niños pequeños, una joven egresada de una casa de acogida sin amparo parental y una subcampeona mundial y campeona Paraparamericana de levantamiento de pesas. Cada vivienda cuenta con dos dormitorios, una cocina-comedor, baño y un pequeño patio de servicio con lavadero, y fue entregada junto a camas, colchones, sábanas, ropa, fogón, ollas, lavadoras, batidoras y ventiladores recargables.

Una de las familias que recibieron hogar, la de Luis Félix Hernández Labrada y Sandra Ramírez Garcés —padres de las trillizas Sabrina, Saraí y Sairi, el primer parto múltiple del año en Bayamo— expresó su gratitud: «Llegamos a la casa y nos donaron fogón, ollas, lavadoras, batidoras, varias ropitas para las niñas, ventiladores recargables y estamos muy agradecidos», dijo Sandra. Que una familia con trillizas recién nacidas deba agradecer públicamente la entrega de un fogón y unas ollas dice bastante sobre el estado de la economía doméstica en Cuba.

El acto fue presidido por Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, y Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora provincial, quienes cortaron la cinta inaugural, con toda la solemnidad partidista del caso. Ortiz Barceló destacó que «la transformación de contenedores marítimos en viviendas es, también, una opción viable ante las actuales complejidades de recursos en el país». Traducido del eufemismo oficial: el régimen no tiene materiales para construir casas convencionales y recurre a lo que encuentra.

Lo que la primera secretaria del Partido tampoco mencionó es que estas viviendas no son gratuitas: cada unidad cuesta unos 900,000 pesos cubanos y se financia mediante crédito bancario, aunque los procedimientos de pago aún no están esclarecidos del todo. Tampoco aludió a las advertencias técnicas que ha generado el programa. El arquitecto Abel Tablada alertó públicamente en mayo de 2026 que los contenedores metálicos pueden convertirse en un «horno» en condiciones tropicales si no cuentan con aislamiento y climatización permanente, algo inviable en un país con apagones crónicos. En las redes sociales, los cubanos ya tienen sus propios nombres para estas construcciones: «microondas», «hornos solares» y «saunas modulares».

El panorama en otras provincias refuerza el escepticismo. Según reconoció la propia prensa oficialista en julio de 2026, en Sancti Spíritus de más de 100 viviendas-contenedor previstas para este año, solo 17 estaban en fase de ensamblaje y ninguna había sido concluida. Mientras tanto, el régimen celebra en Bayamo con cuatro casas y corta cintas ante las cámaras, como si diez contenedores en toda una provincia constituyeran la respuesta a casi un millón de familias sin techo digno en el país.