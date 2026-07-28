Alertan sobre nueva modalidad de estafa con falsas transferencias en Santiago de Cuba

Pago por transferencia (Imagen de referencia) Foto © Venceremos

Yadi Torres Moraga encendió las alarmas este lunes en el grupo de Facebook MIPYME Santiago de Cuba al denunciar una modalidad de estafa dirigida a negocios privados y trabajadores por cuenta propia (TCP) de la provincia, basada en transferencias electrónicas falsificadas que imitan notificaciones oficiales de los Pagos Móvil.

«Quiero alertar a todos para que tengan muchísimo cuidado con las transferencias, porque están estafando de una forma muy bien preparada», escribió Torres, quien relató que en menos de un mes tres grupos distintos de personas intentaron el mismo fraude.

El esquema funciona así: los presuntos estafadores se acercan al establecimiento, generan confianza con el dueño y, una vez seleccionados los productos, alegan no saber realizar el pago en línea y piden ayuda.

Luego muestran un mensaje de texto que aparenta ser una notificación oficial de Pagos Móvil, con el nombre del TCP, el monto exacto y la fecha, todo diseñado para parecer legítimo a simple vista.

El engaño técnico, sin embargo, tiene una falla detectable: Pagos Móvil no tiene la opción de enviar SMS.

«Si pinchas donde dice 'Pagos Móvil' para ver la información del contacto, no debe aparecer ningún número de teléfono. Si aparece un número, entonces no es la plataforma oficial, sino un contacto disfrazado, y es una estafa», explicó la denunciante.

Lo que hacen los estafadores es guardar en su teléfono un contacto con el nombre «Pagos Móvil» y desde ese contacto envían o reenvían un mensaje editado para simular la confirmación del pago.

En el segundo intento registrado por Torres, los implicados también mostraban las supuestas últimas 10 operaciones realizadas, igualmente falsificadas.

La denunciante describió con detalle a los presuntos responsables en cada uno de los tres intentos: la primera vez llegaron dos hombres en triciclo; la segunda, dos jóvenes en motorina con cascos, uno de ellos con tatuaje de alas en el cuello; la tercera, un hombre alto y delgado que pedía grandes cantidades de productos mientras coordinaba con un triciclo desde afuera.

«Bandoleros como esos hay muchos en la calle y entre todos podemos evitar que sigan estafando», concluyó la denunciante, pidiendo que la publicación se comparta para que llegue a todos los negocios de Santiago de Cuba.

La recomendación de Torres Moraga es clara y coincide con las advertencias que ETECSA y Transfermóvil han emitido desde 2024: no entregar mercancía hasta verificar en la propia aplicación bancaria que el dinero fue acreditado, sin fiarse de mensajes, capturas de pantalla ni confirmaciones externas de ningún tipo.

Esta modalidad se suma a un patrón creciente de fraudes digitales documentados en varias provincias cubanas.

Recientemente, cinco residentes de la Isla de la Juventud perdieron más de 300,000 pesos en estafas con transferencias bancarias, y las víctimas denunciaron que la Policía Nacional Revolucionaria solo les tomó declaración sin actuar, pese a contar con datos del presunto responsable.

El mes pasado, una cubana alertó sobre una estafa similar en Cienfuegos donde el comprador transfería el dinero al teléfono de un cómplice.