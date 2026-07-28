Economista cuestiona qué va a pasar con pago de pensiones si la Mipyme se queda sin efectivo

Un almacén de una Mipyme, en una imagen de archivo, de 2025.

El economista Elías Amor advierte que la propuesta del Banco Central de Cuba que presiona a Mipymes a adelantar en efectivo el pago de pensiones encierra una trampa financiera y política capaz de destruir negocios privados cuando el dinero no alcance.

El análisis surge en una conversación con Tania Costa en la que Amor disecciona los riesgos concretos del mecanismo aprobado por el BCC: los negocios entregan el efectivo de sus ventas a los jubilados de su zona y esperan luego el reembolso estatal.

El primer riesgo que plantea es el del retraso en ese reembolso. ¿Qué pasa si pasan tres meses, cuatro meses y el banco no me paga? ¿Le dejo de pagar yo al pensionista? ¿Le sigo pagando yo al pensionista? ¿Cómo lo hacemos?», preguntó Costa al economista.

El segundo escenario es aún más explosivo: que el jubilado llegue el primer día del mes a cobrar y el negocio no tenga fondos suficientes por haber tenido ventas bajas la jornada anterior.

«Tú imagínate que llega el pensionista el día 1 a cobrar su pensión y resulta que a ti te ha ido mal vendiendo platos de comida. No todos los días se factura lo mismo en un negocio. El que tiene un negocio privado sabe que un día factura X y al día siguiente factura X partido por 3 porque la actividad privada es así», señaló.

En opinión de Amor, a continuación el dueño tendría que decirle a los jubilados que no puede pagarles, y esos ancianos irían a protestar ante el delegado del Partido Comunista del barrio.

«Esas personas mayores se van a ir a protestar al delegado comunista del barrio y le van a decir: 'mira, que Tania no nos ha pagado la pensión porque dice que no tiene dinero», ilustró usando el nombre de la presentadora.

Según el economista, la respuesta del régimen sería inmediata y punitiva: «Mira, te vamos a cerrar provisionalmente el negocio para que te vayas enterando de quiénes somos nosotros. Y eso va a ocurrir porque los comunistas no quieren que la gente gane dinero».

Amor argumenta que el régimen aprovechará cualquier incumplimiento para liquidar negocios. «Lo que les interesa es acabar con la iniciativa privada y cuando un negocio privado está como el toro que le han metido el estoque y ha caído al suelo, el comunista va y le mete el puntillazo porque lo que quiere es acabar con ese negocio».

También desmonta la justificación oficial, que presenta la eliminación de colas bancarias como objetivo principal. «Lo que más le preocupa a la directora del banco es más que la cola y la aglomeración —que lleva años— que ahora se puedan dar situaciones de estallido social».

La advertencia más grave apunta al futuro: «El día que no pueda pagar el régimen traslada esa responsabilidad a las Mipymes».

Este esquema se enmarca en una crisis de liquidez que ya llevó al gobierno de Granma a admitir en junio que no disponía de los más de 400 millones de pesos necesarios para pagar a sus 111,000 jubilados ese mes, mientras en La Habana y Santiago de Cuba se registraban filas de cuatro a seis horas frente a los bancos.

El plan piloto arrancó en abril de 2026 en cuatro municipios habaneros y se extendió en mayo a Holguín, donde unas 20 Mipymes comenzaron a pagar pensiones a cerca de 5,000 jubilados. El 17 de julio, el BCC lo incluyó en un paquete de 176 medidas económicas de emergencia que también contempla la emisión de nuevos billetes de 2,000 y 5,000 pesos.

Amor no deja margen a la ambigüedad: «Yo lo primero que planteo es suprimir inmediatamente esta locura. Esto es una ocurrencia más de las muchas que tiene el régimen castrista, que luego salen mal y ellos le culpan luego al bloqueo y al embargo por lo que sale mal».