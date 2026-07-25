Economista Elías Amor define "la realidad" detrás de las colas en los bancos cubanos

El economista Elías Amor desmontó este jueves la justificación oficial del Banco Central de Cuba (BCC) para trasladar el pago de pensiones a las Mipymes, asegurando que el argumento de proteger a los ancianos es una mentira y que el verdadero problema es el colapso operativo que generan las colas en las sucursales bancarias.

En conversación con Tania Costa, Amor fue categórico al referirse a las declaraciones de la presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal. «Eso es mentira. Si las personas mayores andan por La Habana que parecen zombis, buscando algo que comer, buscando algo en la basura, si realmente la situación de los ancianos en Cuba es posiblemente la más vulnerable de toda América Latina».

Según el economista, lo que realmente inquieta a la dirección del BCC no es el bienestar de los jubilados, sino que las colas de pensionistas colapsan la actividad bancaria los días de cobro.

«El problema que hay es que cuando la gente está en la cola para cobrar la pensión, los bancos ya no pueden tener más actividad. La cola de la pensión bloquea la actividad del banco».

El resultado es que cualquier otra gestión financiera queda paralizada. «Una persona que vaya al banco a hacer un pago en moneda extranjera, que vaya a hacer una extracción de su cuenta, que vaya a hacer una operación financiera la que sea, pues no la puede hacer porque el banco esos días está copado por la presencia masiva de jubilados».

Amor identificó la raíz estructural del problema. «Esa cola se produce porque los bancos son ineficientes, porque no saben funcionar, porque no tienen buenas aplicaciones informáticas para dar servicio a los clientes y porque la gente no se fía de los bancos y va a buscar el efectivo que como no lo pueden sacar de los cajeros automáticos lo piden en ventanilla».

Para ilustrar la gravedad de la situación, Tania Costa relató un caso concreto: «Me acaba de comentar alguien que su suegra tenía que haber cobrado la pensión del 1 al 4 de este mes y que estamos a 23 (el jueves) y todavía no ha conseguido cobrar la pensión».

El diagnóstico de Amor es que involucrar a las Mipymes en esos pagos no resuelve el problema: «Eso es lo que le preocupa a la presidenta del Banco Central de Cuba, pero el problema está en la cola».

La medida, anunciada por el BCC el 17 de julio y respaldada por la Resolución 74/2026 vigente desde el 20 de julio, forma parte del paquete de 176 acciones económicas presentado por el gobierno cubano en junio de 2026. El esquema ya había sido pilotado desde abril en cuatro municipios habaneros y desde mayo en Holguín, donde unas 20 Mipymes comenzaron a pagar pensiones a cerca de 5,000 jubilados.

El trasfondo social agrava el análisis. Cuba tiene el 27.6% de su población mayor de 65 años, más de 1.7 millones de jubilados dependen del sistema, y la pensión máxima es de 4,000 pesos mensuales —menos de 10 dólares al cambio informal—, frente a una canasta básica que supera los 30,000 pesos. Según datos de Cuba Sindical, el 99% de los jubilados encuestados declaró que su pensión no alcanza para cubrir necesidades básicas.

Amor fue contundente en su conclusión: «No porque pretendan ayudar a las personas mayores ni porque les quieran ayudar ni mejorar sus condiciones. Es simplemente evitar esas colas en los bancos que colapsan la actividad bancaria, que es en definitiva lo que más preocupa a la presidenta del Banco Central».

El economista pidió la supresión inmediata del esquema, calificándolo de «una ocurrencia más de las muchas que tiene el régimen castrista, que luego salen mal y ellos le culpan luego al bloqueo y al embargo por lo que sale mal».

Una de las espectadoras añadió al análisis de Elías Amor que, en su opinión, el régimen teme que en las colas frente a los bancos se produzca un estallido social.