Elías Amor advierte sobre riesgos para Mipymes que paguen pensiones en Cuba

El prestigioso economista cubano Elías Amor alertó sobre los graves inconvenientes que entraña la propuesta del régimen cubano de involucrar a las pequeñas y medianas empresas privadas en el pago de pensiones a jubilados, calificando la medida de «ocurrencia» y exigiendo su supresión inmediata.

La iniciativa, impulsada por el Banco Central de Cuba y formalizada mediante la Resolución 74/2026 vigente desde el 20 de julio, obliga a negocios locales a asumir el pago de jubilaciones en efectivo usando el dinero de sus ventas diarias, con la promesa de recibir luego una transferencia compensatoria del Estado.

En conversación con la periodista Tania Costa, Amor fue categórico: «El pago de la pensión es una función estatal de responsabilidad estatal y cualquier inserción de agentes privados en este proceso entraña graves riesgos».

El economista describió con detalle la carga burocrática que recae sobre los dueños de Mipymes: recibir la tarjeta del jubilado, entregar el efectivo, descontar el monto y notificar al banco, todo sin una remuneración clara ni garantías de reembolso oportuno.

Un dueño de Mipyme que participó en el chat del programa, que sale al aire en directo todos los jueves, en torno a las 12.30 horas de Cuba, explicó el mecanismo desde adentro. «Yo soy dueño de una Mipyme y lo que se plantea es que los jubilados lleven sus tarjetas y le descontemos lo que entregamos en efectivo».

Amor confirmó el procedimiento y lo calificó sin rodeos. «Si llevo mi tarjeta y te digo dame 2,500 pesos al dueño de la Mipyme, tú me das los 2,500 pesos, me lo descuentas de la tarjeta, y eso es un trabajo burocrático que tienes que hacer tú. Totalmente burocrático».

El economista también rechazó el argumento de que la medida resuelve el problema de movilidad de los adultos mayores y propuso una alternativa concreta: que los servicios sociales se encarguen de trasladar a quienes no puedan desplazarse hasta las sucursales bancarias.

«Yo estoy convencido de que poco a poco va a ir mejorando. Pero, por favor, no obliguen a las Mipymes y a los trabajadores por cuenta propia a asumir funciones que son del Estado», afirmó.

Uno de los riesgos más señalados por Amor es que la medida podría convertirse en un pretexto para sancionar o eliminar negocios privados que no puedan cumplir con la demanda de efectivo.

Un usuario del chat lo resumió así: «Es una forma muy sutil de hacerlos desaparecer, lo hicieron con las peluquerías particulares, les obligamos a comprar en dólares los productos y a presentar los recibos».

Amor coincidió en el fondo del argumento, aunque matizó que el sector privado sabe lidiar con dificultades propias de su actividad, pero que el pago de pensiones es una responsabilidad de otra naturaleza. «El pago de una pensión de jubilación, que es el retiro, es lo que a una persona le queda después de una larga vida laboral, y la tiene que pagar el Estado».

La crisis que motivó esta medida tiene raíces estructurales. El gobierno de Granma admitió en junio que le faltaban más de 400 millones de pesos para pagar a sus 111,000 jubilados, con desembolsos escalonados, según la disponibilidad de efectivo en cada sucursal.

El esquema arrancó como piloto en abril de 2026 en cuatro municipios habaneros —La Lisa, Playa, Plaza de la Revolución y La Habana Vieja— y se extendió a Holguín en mayo, donde unas 20 Mipymes atendieron a cerca de 5,000 jubilados. En julio fue anunciado como medida de alcance nacional dentro de un paquete de emergencia económica.

El trasfondo demográfico agrava el panorama: Cuba tiene el 25,7% de su población con 60 años o más, una de las tasas de envejecimiento más altas de América Latina, y envejecer en Cuba se ha convertido en un drama con pensiones que equivalen a apenas unos nueve dólares mensuales y que, según una encuesta a 506 jubilados en cinco provincias, el 99% considera insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.