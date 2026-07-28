¿Alcanzan 5,000 pesos para vivir en Cuba? Los cubanos responden con una radiografía de los precios

Una pregunta sencilla publicada en el grupo de Facebook Madres Cubanas Luchadoras desató una avalancha de respuestas que retratan, con datos concretos y sin filtros, el colapso del poder adquisitivo en la isla: ¿5,000 pesos semanales alcanzan para ayudar a una amiga en Cuba?

La respuesta casi unánime fue «no», pero el matiz importa. Casi todos los comentarios coincidieron en que, aunque no alcanza, cualquier ayuda se agradece en Cuba.

«Eso no alcanza ni para un día», escribió una participante. Otra fue más precisa: «Un paquete de pollo de 2 kg está en 2,650 como mínimo, el cartón de huevo en 2,500 como mínimo, la leche en 4,200, el aceite en 2,200, el transporte carísimo 500 pesos como mínimo, todo está muy caro».

Los precios citados por los propios cubanos dibujan una canasta básica inalcanzable con esa suma. Un cartón de huevos supera en algunos lugares los 3,000 pesos; la leche, a 3,000; el aceite, mínimo a 2,000; el azúcar, a 1,000; el café, a 2,500.

«Esos 5,000 pesos los gastas en media hora si vas a comprar aceite y huevo», resumió otra voz en el hilo.

Algunos comentarios revelaron la magnitud del problema desde la experiencia personal. «Yo salgo con 6,000 diarios y siempre viro sin nada», confesó un participante.

Otro señaló gastar 15,000 pesos semanales «ajustado», y hasta 30,000 cuando está más desahogado.

Una observación llamó especialmente la atención: «Son 20,000 al mes, que eso no lo gana ni un médico». Una profesora confesó cómo es su situación: «Gano menos de 5,000 pesos al mes. Si le regalas 5,000 pesos semanales a un cubano claro que será de mucha ayuda».

Alguien ofreció la única solución práctica: «Si de verdad la quieres ayudar, mándale 100 o 140 dólares al mes, con eso puede vivir medianamente bien sin darse ningún lujo. Solo comida y aseo».

El contexto que explica todo

Los números que citan los cubanos en redes sociales coinciden con la realidad económica documentada. El salario mínimo subió a 3,210 pesos desde el 1 de julio de 2026, pero el propio régimen reconoció que esa cifra «todavía resulta insuficiente para cubrir la canasta básica».

Estimaciones independientes calculan que una persona necesita alrededor de 96,000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales más de 70,000 corresponderían solo a alimentos.

El salario medio oficial en 2025 fue de 6,930 pesos mensuales, equivalente a menos de 10 dólares al tipo de cambio informal. La inflación oficial llegó al 18.27% interanual en junio de 2026, aunque estimaciones no oficiales sitúan la inflación real de la canasta básica en torno al 70% interanual.

En ese escenario, 5,000 pesos semanales —20,000 al mes— representan más del doble del salario de un médico, pero apenas cubren unos pocos productos básicos.