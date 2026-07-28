Régimen cubano intenta frenar las burlas a Díaz-Canel con defensa de la entrevista donde habló de «la utopía»

El aparato propagandístico del régimen cubano suma una nueva pieza a su operación de control de daños tras el escándalo que desató la frase de Miguel Díaz-Canel sobre la «utopía» en una entrevista con RT en Español.

Razones de Cuba —medio digital vinculado a la Seguridad del Estado— intenta salvar la imagen del gobernante citando como fuente de autoridad al diputado y empresario privado Carlos Miguel Pérez Reyes.

El portal oficialista compartió un post titulado «El meme vs. la realidad: lo que realmente dijo Díaz-Canel (y nadie replicó)», basado en una publicación del diputado en la que este enumera los «10 mensajes más importantes» de la mencionada entrevista. En resumen, serían:

Reconocimiento de errores: Díaz-Canel admitió que reformas anteriores tuvieron fallos de diseño, implementación y comunicación. Reformas en marcha: Aseguró que ya se han identificado más de 170 transformaciones y que 121 comenzarán a aplicarse a finales de julio. Cambiar el modelo: Planteó que el objetivo es transformar la economía y no limitarse a gestionar la crisis. Generar riqueza: Defendió la necesidad de impulsar la producción y crear riqueza antes de distribuirla con criterios de justicia social. Crisis económica: Reconoció la gravedad de la situación, marcada por la escasez de combustible, problemas de importación y restricciones financieras. Rectificar si es necesario: Señaló que las medidas podrán modificarse si no ofrecen los resultados esperados. Protección social: Insistió en que las reformas deben preservar el apoyo a los sectores más vulnerables. Inversión extranjera: Ratificó que Cuba seguirá buscando capital internacional como parte de su estrategia económica. Apuesta por el diálogo: Dijo mantener disposición al diálogo con Estados Unidos y otros actores, siempre que exista respeto mutuo. La "utopía" no fue el eje: El autor sostiene que la polémica por esa palabra eclipsó el verdadero contenido de la entrevista, centrado en reformas económicas, producción, inversión y cambios estructurales.

Pérez Reyes insiste en que los cubanos «últimamente terminamos discutiendo el 10% o menos de una historia e ignorando el otro 90%». Elogió implícitamente el contenido que él considera relevante de las declaraciones del mandatario.

Quién es Carlos Miguel Pérez Reyes

Pérez Reyes es diputado por el municipio Playa, en La Habana. Es además el fundador de la mipyme tecnológica Dofleini S.R.L..

En varias ocasiones ha hecho críticas puntuales al modelo económico cubano, asegurando que la transformación no puede quedarse en consignas y que depende de tres cosas: «personas, energía y liderazgo».

Sin embargo, no es una persona que vaya al margen de la gestión del régimen ni quiere cambios radicales en Cuba. En marzo de 2026 reafirmó su apoyo incondicional a Díaz-Canel con la frase «Yo sigo a mi presidente».

¿Por qué le preocupan al régimen los memes de la utopía y Díaz-Canel?

Todo comenzó el 20 de julio, cuando Díaz-Canel respondió a la pregunta de si Cuba podía salir de la crisis económica con una metáfora filosófica: «La utopía está en el horizonte. Cuando caminamos dos pasos, la utopía retrocede dos pasos. Y el horizonte se adelanta en diez pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar».

Parafraseó con errores una declaración del fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano y sus palabras se viralizaron de inmediato generando decenas de memes.

Las declaraciones de Díaz-Canel dejaron a los cubanos la idea clara de que el régimen carece de soluciones concretas para salir de la crisis.

El 24 de julio, Cubadebate intentó hacer su propia defensa con un artículo titulado «La utopía de Díaz-Canel, la misma que nos hizo llegar hasta aquí». Resultó contraproducente. El titular fue interpretado como un balance de siete décadas de castrismo.