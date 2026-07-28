Cuba afronta este martes apagones que dejarán sin luz a casi el 70% de la isla

Cuba enfrenta este martes una nueva jornada de cortes masivos de electricidad, con una afectación prevista de 2,180 MW durante el horario nocturno de máxima demanda, según el reporte oficial de la Unión Eléctrica (UNE).

La cifra equivale a dejar sin suministro simultáneo a cerca del 68% del territorio nacional.

Desde las seis de la mañana, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) registraba ya 1,610 MW afectados, con una disponibilidad de apenas 1,070 MW frente a una demanda de 2,650 MW.

Para el mediodía se estimaba una afectación de 1,500 MW, y la situación se agravará al caer la noche, cuando la demanda escale hasta 3,220 MW con la misma disponibilidad de 1,070 MW.

El lunes, el servicio eléctrico se interrumpió durante las 24 horas sin excepción, incluyendo toda la madrugada. La mayor afectación del día se registró a las 21:40 horas, con 2,066 MW sin suministro.

Varias unidades generadoras permanecen fuera de servicio este martes. En avería se encuentran la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad dos de la CTE Felton y la unidad tres de la CTE Renté.

En mantenimiento están la unidad tres de la CTE Santa Cruz, la unidad cinco de la CTE Nuevitas y las unidades cinco y seis de la CTE Renté. Las limitaciones en generación térmica suman 398 MW.

Los 54 parques solares fotovoltaicos instalados en la isla aportaron 3,885 MWh el lunes, con una potencia máxima de 604 MW al mediodía, cifra insuficiente para compensar el déficit estructural que se dispara en las horas nocturnas.

Julio ha sido uno de los meses más críticos del año para el sistema eléctrico. El 10 de julio el SEN sufrió su cuarto apagón total de 2026, con un déficit histórico de 2,341 MW y apenas 935 MW disponibles. El 24 de julio el déficit alcanzó 2,315 MW, y el 26 de julio las afectaciones superaron los 2,200 MW con impacto en todas las provincias.

La crisis tiene raíces estructurales que el régimen se niega a reconocer: termoeléctricas obsoletas con averías crónicas y escasez severa de combustible. En mayo Cuba había agotado por completo sus reservas de fueloil y diésel, y en lo que iba del año solo habían descargado oficialmente dos buques tanqueros con combustible.

Miguel Díaz-Canel ha respondido a la emergencia con declaraciones que han irritado a la población.

El 4 de julio atribuyó los apagones al embargo estadounidense y lanzó la frase «tóquenle la cacerola a los vecinos del norte».

El 10 de julio, durante un recorrido por La Habana, se limitó a pedir «organizar mejor la programación de las afectaciones» sin anunciar ninguna medida concreta para aumentar la generación.

La desesperación acumulada ha detonado una ola de protestas callejeras. En junio, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 107 manifestaciones, casi el doble del récord previo, con 82 solo en La Habana. En julio continuaron los cacerolazos en barrios de la capital y en Santiago de Cuba.

Este martes, Yasmila Otero Heredia, vecina del municipio Diez de Octubre, publicó un video en Facebook exigiendo a los dirigentes explicaciones sobre los cortes de agua y los apagones, en una muestra más del hartazgo que se extiende por toda la isla.