Habanera tras visita de Díaz-Canel a Diez de Octubre: «Que den la cara en este país devastado»

Una vecina del municipio Diez de Octubre, en La Habana, reclamó públicamente a los dirigentes cubanos que expliquen las decisiones que afectan la vida cotidiana de la población, en un video difundido en redes sociales que ha generado miles de reacciones.
La protagonista es Yasmila Otero Heredia, quien publicó en Facebook un mensaje de poco más de cuatro minutos en el que cuestiona la falta de información oficial sobre los problemas que enfrentan los vecinos y critica la reciente visita del gobernante Miguel Díaz-Canel al municipio.
Según explicó, los residentes supieron del recorrido presidencial solo después de que este había concluido.
«Por supuesto nos enteramos posteriormente, porque como no tenemos información, no puedes ver Internet, nada te llega, no puedes ver noticieros, no puedes ver nada», afirmó.
El video, que supera las 25,000 reproducciones, fue grabado días después de que Díaz-Canel visitara el Consejo de Defensa Municipal de Diez de Octubre como parte de la gira que inició el pasado 30 de junio por los 15 municipios de La Habana.
Durante su testimonio, Yasmila describió las condiciones en las que viven numerosas familias del municipio, marcadas por la acumulación de basura, la proliferación de moscas, los apagones y las interrupciones del suministro de agua.
Aseguró que varios integrantes de su familia han enfermado en los últimos días.
«Mi nieto, que el pobre casi ni come, lleva días con diarrea, se ha puesto flaquito», relató. También dijo que su hija, su esposo y varios vecinos presentan fiebre alta y síntomas de virosis, mientras denunció la escasez de medicamentos para atenderlos.
La mujer vinculó el deterioro sanitario con la acumulación de desechos en las calles.
«La cochinada, porque no tiene otro nombre, y la puerkera de todo el basurero que hay. Tú no puedes a veces ni hablar porque las moscas se te meten en la boca», expresó.
Según explicó, cocinar se ha convertido en una tarea difícil porque deben mantener puertas y ventanas cerradas para evitar que los insectos invadan la vivienda.
«No pedimos milagros, pedimos explicaciones»
Además de denunciar los problemas sanitarios, Otero Heredia cuestionó la falta de información sobre los cortes de agua y los apagones.
Recordó que anteriormente el servicio de agua llegaba con cierta regularidad y lamentó que ahora los vecinos desconozcan cuándo será restablecido.
«Alguien tiene que responder por eso ahí», reclamó.
La habanera aseguró que no espera soluciones inmediatas, pero sí una comunicación más transparente por parte de las autoridades.
«Que se paren y den la cara. Cuando se va a hacer algo, hay que hacerlo racionalmente, sobre todo en este país devastado, donde no hay nada, donde hay una crisis espantosa, la gente está enferma y los hospitales están colapsados», manifestó.
Un municipio marcado por las protestas
Este es el tercer video que Yasmila publica en menos de dos semanas sobre la situación en Diez de Octubre. Días atrás denunció las largas esperas para realizar trámites bancarios y mostró cómo intentaba combatir los mosquitos de forma improvisada tras varias noches sin dormir.
Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente malestar social en el municipio. Durante julio se registraron cacerolazos en Lawton y una protesta de vecinas que bloquearon la Calzada de Diez de Octubre para exigir una solución a los prolongados apagones.
Mientras tanto, el Sistema Eléctrico Nacional continúa enfrentando elevados déficits de generación, una situación que mantiene amplias zonas del país sometidas a cortes prolongados de electricidad.
El mensaje de Yasmila concluye con un llamado directo a las autoridades para que informen con claridad a la población antes de adoptar medidas que agraven las dificultades cotidianas.
«Si van a hacer una medida para afectar menos a la población, por favor, háganlo coordinado», pidió.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Sanitaria y Social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el principal reclamo de los residentes de Diez de Octubre tras la visita de Díaz-Canel?
Los residentes de Diez de Octubre reclaman una comunicación más transparente y explicaciones sobre las decisiones que afectan sus vidas cotidianas. Yasmila Otero Heredia, una de las vecinas, exigió que las autoridades "den la cara" y expliquen las razones detrás de los apagones, cortes de agua y acumulación de basura que afectan gravemente a la comunidad.
Publicidad
¿Cómo está afectando la acumulación de basura a la salud de los cubanos?
La acumulación de basura en las calles de Cuba está directamente relacionada con el aumento de enfermedades debido a la proliferación de vectores como mosquitos y roedores. Esto ha llevado a un incremento de enfermedades como el dengue y la chikungunya. La falta de recolección de basura, agravada por la escasez de combustible y recursos, ha convertido muchas zonas urbanas en focos de infección.
Publicidad
¿Qué problemas enfrentan los hospitales en Cuba según las denuncias ciudadanas?
Los hospitales en Cuba enfrentan una escasez crítica de medicamentos y recursos básicos para atender a los pacientes. Según las denuncias, hay una falta generalizada de medicamentos esenciales, y las instalaciones médicas no pueden ingresar nuevos pacientes debido a la falta de recursos. Esta situación se suma a los prolongados apagones y la falta de agua, complicando aún más el panorama sanitario.
Publicidad
¿Qué medidas han tomado las autoridades cubanas para enfrentar la crisis de basura?
Las autoridades cubanas han autorizado puntos de "incineración controlada" como una medida temporal para enfrentar la crisis de basura. Sin embargo, esta práctica ha sido criticada por liberar sustancias tóxicas al ambiente. Además, el gobierno ha admitido la falta de un plan estructural a largo plazo para resolver el problema de la acumulación de desechos en las ciudades.
Publicidad
¿Qué impacto tiene la crisis energética en el suministro de agua en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha afectado gravemente el suministro de agua, ya que muchas bombas de agua dependen de la electricidad para funcionar. Los prolongados apagones han dejado a cientos de miles de cubanos sin acceso regular al agua potable, exacerbando las dificultades diarias y aumentando el malestar social en varias comunidades.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.