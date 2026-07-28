Habanera tras visita de Díaz-Canel a Diez de Octubre: «Que den la cara en este país devastado»

Una vecina del municipio Diez de Octubre, en La Habana, reclamó públicamente a los dirigentes cubanos que expliquen las decisiones que afectan la vida cotidiana de la población, en un video difundido en redes sociales que ha generado miles de reacciones.

La protagonista es Yasmila Otero Heredia, quien publicó en Facebook un mensaje de poco más de cuatro minutos en el que cuestiona la falta de información oficial sobre los problemas que enfrentan los vecinos y critica la reciente visita del gobernante Miguel Díaz-Canel al municipio.

Según explicó, los residentes supieron del recorrido presidencial solo después de que este había concluido.

«Por supuesto nos enteramos posteriormente, porque como no tenemos información, no puedes ver Internet, nada te llega, no puedes ver noticieros, no puedes ver nada», afirmó.

El video, que supera las 25,000 reproducciones, fue grabado días después de que Díaz-Canel visitara el Consejo de Defensa Municipal de Diez de Octubre como parte de la gira que inició el pasado 30 de junio por los 15 municipios de La Habana.

Durante su testimonio, Yasmila describió las condiciones en las que viven numerosas familias del municipio, marcadas por la acumulación de basura, la proliferación de moscas, los apagones y las interrupciones del suministro de agua.

Aseguró que varios integrantes de su familia han enfermado en los últimos días.

«Mi nieto, que el pobre casi ni come, lleva días con diarrea, se ha puesto flaquito», relató. También dijo que su hija, su esposo y varios vecinos presentan fiebre alta y síntomas de virosis, mientras denunció la escasez de medicamentos para atenderlos.

La mujer vinculó el deterioro sanitario con la acumulación de desechos en las calles.

«La cochinada, porque no tiene otro nombre, y la puerkera de todo el basurero que hay. Tú no puedes a veces ni hablar porque las moscas se te meten en la boca», expresó.

Según explicó, cocinar se ha convertido en una tarea difícil porque deben mantener puertas y ventanas cerradas para evitar que los insectos invadan la vivienda.

«No pedimos milagros, pedimos explicaciones»

Además de denunciar los problemas sanitarios, Otero Heredia cuestionó la falta de información sobre los cortes de agua y los apagones.

Recordó que anteriormente el servicio de agua llegaba con cierta regularidad y lamentó que ahora los vecinos desconozcan cuándo será restablecido.

«Alguien tiene que responder por eso ahí», reclamó.

La habanera aseguró que no espera soluciones inmediatas, pero sí una comunicación más transparente por parte de las autoridades.

«Que se paren y den la cara. Cuando se va a hacer algo, hay que hacerlo racionalmente, sobre todo en este país devastado, donde no hay nada, donde hay una crisis espantosa, la gente está enferma y los hospitales están colapsados», manifestó.

Un municipio marcado por las protestas

Este es el tercer video que Yasmila publica en menos de dos semanas sobre la situación en Diez de Octubre. Días atrás denunció las largas esperas para realizar trámites bancarios y mostró cómo intentaba combatir los mosquitos de forma improvisada tras varias noches sin dormir.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente malestar social en el municipio. Durante julio se registraron cacerolazos en Lawton y una protesta de vecinas que bloquearon la Calzada de Diez de Octubre para exigir una solución a los prolongados apagones.

Mientras tanto, el Sistema Eléctrico Nacional continúa enfrentando elevados déficits de generación, una situación que mantiene amplias zonas del país sometidas a cortes prolongados de electricidad.

El mensaje de Yasmila concluye con un llamado directo a las autoridades para que informen con claridad a la población antes de adoptar medidas que agraven las dificultades cotidianas.

«Si van a hacer una medida para afectar menos a la población, por favor, háganlo coordinado», pidió.