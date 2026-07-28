La dura situación por la que está pasando esta cubana en España: «Esto es insostenible»

Una cubana residente en España publicó un video en TikTok en el que denuncia que su situación en el país europeo se ha vuelto imposible de sostener, en un testimonio que refleja la realidad de otros migrantes de la isla.

La autora, identificada como @nayrelis.gonzales y conocida en redes como «La Cubanita», grabó el video frente a una estructura de hormigón vistiendo un chaleco de seguridad amarillo fluorescente, indicio del tipo de trabajo físico al que muchos cubanos deben recurrir para mantenerse a flote en España.

El texto que acompaña la grabación no deja lugar a dudas: «Esta situación en España es insostenible ».

El video, de casi cuatro minutos de duración, acumuló más de 5,800 visualizaciones, 263 likes y 92 comentarios en menos de 48 horas, lo que evidencia que el mensaje resonó entre una comunidad que atraviesa circunstancias similares.

El testimonio de esta cubana se suma a otros similares. La comunidad cubana en España alcanzó aproximadamente 287,490 personas a inicios de 2026, tras crecer en 35,200 el año anterior, y muchos de esos recién llegados se enfrentan a un mercado de vivienda que los excluye desde el primer día.

El alquiler medio en España llegó a 15,1 euros por metro cuadrado en mayo de 2026, un máximo histórico con un alza interanual del 4%. En Madrid, el precio escala hasta 23,4 euros por metro cuadrado, lo que equivale a unos 1,638 euros mensuales por un piso de 70 metros cuadrados, una cantidad superior al salario mínimo interprofesional vigente.

A eso se suma que la crisis de vivienda en España golpea con especial dureza a los inmigrantes. En su Informe Anual 2025, publicado en junio de 2026, el Banco de España estimó que el país acumula un déficit de unas 750.000 viviendas. Por su parte, la oferta de alquiler se ha reducido de forma notable desde la pandemia, según distintos estudios del portal inmobiliario Idealista.

Por demás, muchos propietarios exigen nóminas, antigüedad laboral y avales que los recién llegados no pueden presentar. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro de la población extranjera en España se situó en torno al 17,2 % durante el primer trimestre de 2026.

Otros cubanos en España han descrito un ciclo de gastos que incluye facturas de agua de hasta 315 euros —muy por encima del rango habitual de 30 a 90 euros bimensuales— y salarios que apenas alcanzan para cubrir el alquiler y la comida, sin posibilidad de ahorrar ni enviar remesas a familiares en Cuba.

La regularización extraordinaria aprobada en enero de 2026, que permitía obtener residencia y permiso de trabajo por un año a quienes hubieran llegado antes del 31 de diciembre de 2025, alivió la situación de algunos, pero el acceso a los trámites siguió siendo difícil para muchos cubanos que no cuentan con asesoría ni recursos para navegar la burocracia migratoria.

El video de «La Cubanita» se suma a una larga serie de testimonios de migrantes cubanos que advierten sobre la brecha entre el llamado «sueño europeo» y la realidad cotidiana de trabajos duros, alquileres imposibles y la presión constante de sostener a una familia que quedó en la isla.

Según el barómetro del CIS de marzo de 2026, la vivienda se consolidó como el principal problema de España citado por los ciudadanos, con un 43,5 % de las menciones.