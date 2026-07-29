Miedo a las políticas migratorias de Trump frena solicitudes de ciudadanía en Estados Unidos

El número de solicitudes de naturalización en Estados Unidos ha caído abruptamente, en medio del aumento de los costos, los retrasos administrativos y el temor provocado por las políticas migratorias de la administración Trump, según informó Univisión.

El reporte, basado en estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, indicó que en 2024 unas 818,500 personas obtuvieron la ciudadanía estadounidense, mientras que en 2025 la cifra descendió a aproximadamente 97,000.

Univisión señaló que, en 2026, hasta abril, apenas se habían completado 27,569 casos, lo que representa una reducción del 72%.

Entre las principales causas del descenso, expertos citados por la cadena mencionaron la incertidumbre generada por las políticas migratorias de la administración Trump, el aumento de los costos del trámite, la prolongación de los tiempos de procesamiento y el temor o las dudas entre residentes que cumplen los requisitos para solicitar la ciudadanía.

A pesar de la caída registrada a escala nacional, existen programas gratuitos para ayudar a los inmigrantes durante el proceso.

En la Biblioteca Pública de North Miami Beach, Florida, se imparten clases de preparación para la ciudadanía y se ofrece asistencia para completar el formulario correspondiente.

Yalilys Pérez, maestra de esas clases, explicó que el programa trabaja en coordinación con las autoridades migratorias.

«Nosotros trabajamos en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional, el USCIS. Ellos nos dan toda la información, nos dan la asesoría, nos entrenan para poder proveer la información correcta a los estudiantes», afirmó.

El programa ofrece asistencia a personas de habla hispana y a quienes hablan criollo haitiano, con el objetivo principal de prepararlas para realizar en inglés la entrevista de naturalización.

Entre las estudiantes se encuentra Glenda, una inmigrante hondureña que lleva 30 años viviendo en Estados Unidos y que ahora quiere obtener la ciudadanía ante el endurecimiento del panorama migratorio.

«Quiero aprovechar este tiempo y quiero tratar de ser ciudadana para prepararme, porque la situación cada día se está poniendo más complicada», declaró.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este lunes una regla final provisional que transforma el proceso de solicitudes de asilo afirmativo.

A partir de ahora, la agencia podrá remitir casos directamente a los jueces de inmigración sin necesidad de entrevistar primero al solicitante.

La medida, publicada en el comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entra en vigor de inmediato.