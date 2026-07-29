Roban todos los equipos de una repostera cubana: «Me dejaron sin nada para sustentar a mi hija»

Una repostera cubana perdió en la madrugada del martes todo su negocio en Bayamo, provincia Granma, tras un robo que denunció en redes sociales: tres desconocidos rompieron las ventanas de su cocina, entraron al inmueble y se llevaron la totalidad de los utensilios del emprendimiento, su cartera con dinero en efectivo y documentación personal.

«Esas ratas porque son ratas, se llevaron todo lo de mi negocio de repostería, todas las ollas, mi cartera con dinero y documentación adentro y otras cosas», escribió la mujer en su publicación en Facebook, en la que relató que estaba sola con su hija pequeña cuando ocurrió el hecho.

La joven emprendedora, identificada como Gabi Gabi, contó que presenció el robo, pero que el miedo a que los ladrones pudieran hacerles daño le impidió actuar: «Yo lo sentí y lo vi todo. Pero estaba yo sola con mi niña y los nervios se apoderaron de mí porque eran capaz de hacernos algo».

Sus palabras permiten imaginar el clima de terror que vivió la mujer, quien priorizó proteger a su hija y preservar la vida de ambas antes que intentar salvar los utensilios de su negocio.

Tras el robo, la repostera quedó sin herramientas de trabajo, sin dinero y sin documentos. «Me dejaron sin nada con que pueda sustentar a mi hija, sin plante y totalmente devastada», escribió.

Subrayó que todo lo que poseía era fruto de su propio esfuerzo: «El que me conoce sabe que todo lo que yo tengo ha sido sangreado, trabajando y luchando para que a mi hija no le falte un plato de comida».

Antes de publicar su denuncia, reconoció que no es su costumbre pedir ayuda en redes sociales, pero que la desesperación la llevó a hacerlo: «No soy de hacer estás publicaciones, pero por mi hija hago lo que sea».

En su mensaje pidió donaciones para reunir lo suficiente y adquirir al menos una mezcladora, que describió como el equipo mínimo para retomar su actividad: «Sólo para reunir y comprarme al menos una mezcladora que es lo que me va a permitir hacer dinero para levantar».

Añadió que en este momento no tiene comida para darle a su hija ni dinero para comprarla.

Foto: Facebook/Gabi Gabi

Ante la percepción de impunidad y la desconfianza en las autoridades, cada vez más cubanos afectados recurren a las redes sociales para denunciar los robos y pedir solidaridad a su comunidad, como hizo Gabi Gabi al cerrar su publicación: «Con el corazón en la mano, le pido desde el alma que todo aquel que pueda donarme su granito de arena por muy pequeño que le parezca, para mí será mucho».

Las fotos que acompañan la publicación muestran el estado en que quedó la ventana de la cocina por donde los ladrones sustrajeron los equipos, y a un oficial del Ministerio del Interior (Minint) recolectando huellas dactilares en el lugar.

El caso se suma a una tendencia de aumento alarmante de los delitos en Cuba.

Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados, un 115 % más que en 2024 y un 337 % más que en 2023, siendo los robos el delito más frecuente con 1,536 casos.

El Minint reconoció en febrero de 2026 un incremento del 25 % en los delitos contra la propiedad, según reportó elToque.

Fuentes independientes vinculan este deterioro a la grave crisis económica del país, marcada por la escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad, los apagones prolongados y la inflación.

Los negocios privados son especialmente vulnerables ante la falta de sistemas de seguridad y la escasa respuesta policial.

En diciembre, una cafetería en Marianao fue robada de madrugada mientras sus dueños estaban en un hospital, y en abril una tienda privada en Matanzas sufrió un robo similar en horas de la madrugada. Ambos ejemplos evidencian el clima de inseguridad que padece la población.