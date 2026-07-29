«Le vamos a dar una jodida paliza»: La tajante advertencia de Trump a Irán tras el ataque en Jordania

Donald Trump lanzó este miércoles una amenaza directa contra Irán después de que la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) atacara con misiles balísticos una base aérea estadounidense en Jordania, en lo que el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) calificó de «intento de ataque sorpresa».

«Le vamos a dar una jodida paliza», declaró el presidente estadounidense en una entrevista con Fox News, según la información difundida por la agencia EFE.

«Les golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza», insistió el mandatario, de acuerdo con el recuento de un reportero de la cadena.

En una declaración posterior desde el Despacho Oval, Trump redobló el tono: «Vamos a golpearlos con mucha fuerza porque ahora es nuestro turno. Saben que se avecina».

El presidente explicó que las fuerzas estadounidenses tuvieron apenas unos minutos para interceptar y derribar los proyectiles lanzados desde territorio iraní, y que revisó personalmente un vídeo en el que los militares comunicaban coordenadas en tiempo real durante la operación.

Según The Times of Israel, Irán habría disparado hasta 12 misiles, probablemente contra la base aérea Muwaffaq Salti.

El ejército jordano confirmó que sus defensas antiaéreas derribaron cinco de ellos sobre su territorio, sin reportar daños humanos ni materiales.

La IRGC reivindicó el ataque este miércoles, en una jornada marcada por un intenso fuego cruzado en la región.

El episodio se produjo apenas 48 horas después de que Trump ordenara una pausa en los bombardeos contra Irán para dar margen a negociaciones diplomáticas.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, había señalado que esa suspensión daba «respiro» a las conversaciones de paz.

Sin embargo, la nueva ofensiva iraní enterró ese intento de distensión.

Washington respondía así a más de treinta ataques con drones de la IRGC contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes registrados en las últimas 72 horas, según CENTCOM.

En paralelo, EE.UU. y Arabia Saudí ejecutaron este miércoles bombardeos de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak, operación que Trump afirmó fue coordinada previamente con el gobierno iraquí.

Los ataques dejaron al menos 20 muertos y 32 heridos entre las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), según reportes preliminares.

Trump calificó de «cáncer» a estas milicias chiíes proiraníes y advirtió que estudia nuevas acciones contra ellas.

El conflicto entre Washington y Teherán, que se inició formalmente cuando Trump declaró terminado el alto el fuego el 8 de julio de 2026 tras ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, sigue un patrón de escalada, pausa y reescalada que hasta ahora ha frustrado todos los intentos diplomáticos.