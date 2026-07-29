Cuba fija el salario básico del sector presupuestado en 3,210 CUP

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Cuba oficializó este martes una nueva escala salarial para el sector presupuestado mediante la Resolución 15/2026, publicada en la Gaceta Oficial Edición Especial No. 8, que fija el salario básico mínimo en 3.210 pesos cubanos mensuales para jornadas de 44 horas semanales.

La norma, firmada el 15 de julio de 2026, deroga la Resolución 29/2020 del MTSS y eleva el piso salarial desde los 2.100 pesos establecidos durante la llamada Tarea Ordenamiento, la reforma monetaria que entró en vigor en enero de 2021.

El incremento representa aproximadamente un 53% en términos nominales, aunque el nuevo salario mínimo ya está en vigor desde el 1 de julio de 2026 y su reflejo en el cobro se producirá a partir de agosto.

La escala aprobada se organiza en 32 grupos de complejidad. Para jornadas de 44 horas semanales, los salarios van desde 3.210 pesos en el Grupo I hasta 14.535 pesos en el Grupo XXXII. Para jornadas de 40 horas, el rango oscila entre 2.920 y 13.215 pesos.

Según la resolución, los trabajadores de servicios se ubican en los grupos I al VI; los administrativos, del III al VII; los operarios, del II al VIII; los técnicos, del VII al XXV; y los cuadros, del XVII al XXXII.

Los recién graduados en período de servicio social sin cargo asignado quedan encuadrados en el Grupo VII si son de nivel medio superior, en el XII si son técnicos superiores y en el XIII si tienen nivel superior.

La norma mantiene pagos adicionales por condiciones laborales anormales, con tarifas de entre 0,60 y 2,90 pesos por hora según el grupo de riesgo, y por turnos nocturnos: 0,60 pesos por hora entre las 7:00 pm y las 11:00 pm, y 1,15 pesos por hora entre las 11:00 pm y las 7:00 am.

También se conservan los complementos por titulación académica: 440 pesos mensuales para quienes ostenten la categoría de Máster o especialidad equivalente, y 825 pesos para quienes posean el grado científico de Doctor, siempre que desempeñen cargos con exigencias de nivel superior.

El régimen presentó la medida como parte de las «Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas», que según el propio texto de la resolución «disponen implementar un incremento salarial en el sector presupuestado». El gobierno la identifica como la medida 72 de un paquete de 176 transformaciones y estima que beneficia a más de un millón de trabajadores de sectores como Salud, Educación, Cultura y Administración Pública, con un costo para el presupuesto estatal de 42.500 millones de pesos anuales.

Sin embargo, el impacto real del aumento es marginal frente a la crisis económica que atraviesa la isla. Al tipo de cambio informal vigente en julio de 2026, de entre 690 y 695 pesos cubanos por dólar, los 3.210 pesos del nuevo salario mínimo equivalen a apenas unos 4,65 dólares mensuales.

La brecha con el costo de vida es abismal: economistas calculan que una persona necesita alrededor de 96.060 pesos al mes para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales más de 70.000 corresponden solo a alimentos.

La desproporción se ilustra con un dato concreto: un cartón de 30 huevos cuesta entre 3.000 y 4.000 pesos en el mercado cubano, lo que equivale a casi la totalidad del salario mínimo mensual recién aprobado.

La inflación oficial se situó en 18,27% interanual en junio de 2026, mientras estimaciones no oficiales apuntan a que la inflación real de la canasta básica ronda el 70% interanual, lo que convierte el aumento nominal del 53% en un ajuste insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2021.