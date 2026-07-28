Economista cubano hace las cuentas: salario mínimo de 3,210 pesos frente a una canasta de más de 100 mil

El economista Javier Pérez Capdevila, doctor en Ciencias Económicas, publicó un análisis demoledor sobre el reciente incremento salarial en la Isla, al que calificó de «ilusión monetaria» que no resuelve el poder adquisitivo de los cubanos.

El nuevo salario mínimo de 3,210 pesos —un alza del 53% respecto a los 2,100 pesos que permanecieron congelados desde enero de 2021— entró en vigor el 1 de julio, aunque los trabajadores no lo percibirán hasta agosto, cuando cobren el salario correspondiente a julio.

Pérez pone los números sobre la mesa sin rodeos: «Un salario mínimo que ahora será de 3,210 pesos no llega ni a la trigésima parte de una canasta básica que hoy, y el máximo que llegará hasta 14,535 no es ni la sexta parte, porque en los mercados donde de verdad compramos, una canasta básica supera los 100,000 pesos al mes para una persona, aún sin tomar en consideración algunas necesidades básicas».

El propio economista había estimado en un estudio de mayo de 2026 que una persona necesita alrededor de 96,060 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas en Cuba, de los cuales más de 70,000 pesos corresponden solo a alimentos.

Los precios en el mercado informal ilustran la magnitud del abismo: la libra de arroz cuesta 360 pesos, el frijol negro 450 pesos, un litro de aceite vegetal roza los 3,000 pesos y un cartón de 30 huevos oscila entre 3,000 y 4,000 pesos, una cifra igual o superior al salario mínimo completo.

Una compra básica semanal puede superar los 21,000 pesos, más de tres veces el nuevo mínimo mensual.

El economista describe el fenómeno como una trampa psicológica: «Lo más duro es la trampa mental. Sientes que ganas más, incluso lo ves en el papel, pero cuando sales a la calle el dinero te rinde menos que antes. Esa es la ilusión monetaria: más billetes en la cartera, sí, pero menos comida en la mesa».

Tampoco ayuda que los precios hayan subido antes de que llegara el aumento. «No hay salario que se haya duplicado con esta ley, por mucho que repitan la cifra. Mientras tanto, los precios de lo esencial sí se están yendo casi al doble y más de manera previa», advierte Pérez.

El economista concluye sin ambigüedades: «El aumento es una ilusión. No es una solución de fondo, es un espejismo que se deshace con la inflación. Y mientras tanto, el cubano sigue haciendo maravillas para estirar un día que siempre termina demasiado pronto y un sueldo que nunca, nunca alcanza».

La brecha cambiaria agrava el cuadro: con el dólar cotizando entre 660 y 695 pesos en el mercado informal, los 3,210 pesos equivalen a apenas 4.65 dólares mensuales.

El peso se ha devaluado más del 95% desde 2021, cuando la Tarea Ordenamiento lo fijó a 24 pesos por dólar.

Llamativamente, los propios funcionarios del régimen reconocieron la insuficiencia del ajuste. El director de Organización del Trabajo, Guillermo Sarmiento, admitió que los 3,210 pesos «todavía resultan insuficientes para cubrir la canasta básica de bienes y servicios», y el primer ministro Manuel Marrero Cruz declaró ante la Asamblea Nacional que el incremento «es aún insuficiente, pero es un primer paso basado en posibilidades reales».

La medida, oficializada mediante un conjunto de resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —entre ellas las resoluciones 14/2026 y 15/2026—, beneficia a aproximadamente 1.2 millones de trabajadores, principalmente del sector presupuestado, incluidos empleados de Salud, Educación, Cultura y la Administración Pública.

El incremento forma parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 de junio de 2026.