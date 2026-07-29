«Hoy me voy a quedar sin comer»: Joven cubano tras negativa de mipymes a aceptar transferencias

Un cubano identificado en Facebook como Osvi Cuba denunció que no pudo comprar una bolsa de arroz porque ninguna de las mipymes que visitó aceptó el pago por transferencia bancaria, a pesar de que ese era el único medio con el que disponía de dinero.

«Hoy me voy a quedar sin comer porque ya no tengo dinero en efectivo, tengo dinero en transferencia», afirma el joven al inicio de un video que supera las 11,000 reproducciones y acumula cerca de 900 reacciones en la red social.

Su testimonio refleja una situación que miles de cubanos aseguran enfrentar a diario: tener saldo en sus cuentas bancarias, pero no poder utilizarlo para adquirir alimentos básicos debido al rechazo de los pagos electrónicos en numerosos comercios privados.

Osvi contó que recorrió varias mipymes intentando comprar una bolsa de arroz, cuyo precio oscilaba entre 750 y 800 pesos, pero en todas recibió una negativa.

«Fui a una pila y me dijeron que no podían coger la transferencia porque si tenemos mucho dinero en tarjeta, porque si el banco lo que está pagando son cinco mil pesos, luego está pagando cuatro mil, mil, no sé qué cosa», relató.

En otros establecimientos, las explicaciones fueron distintas, pero el resultado fue el mismo.

«En otros lados decían que no hay corriente, que no hay conexión, que la transferencia se está demorando para llegar, que si el código QR... Por favor», expresó con evidente frustración.

El joven explicó que no tiene la posibilidad de cobrar sus ingresos en efectivo, por lo que depende completamente de los medios de pago electrónicos.

«A mí el dinero que me entra, me entra en tarjeta, no me entra en efectivo. Ojalá pudiera entrarme en efectivo para yo no tener este problema con ustedes», lamentó.

Un problema que trasciende su caso

El testimonio de Osvi Cuba coincide con una problemática que incluso ha sido reconocida por medios oficiales.

Pese a la política de bancarización impulsada por el gobierno, el uso efectivo de los pagos electrónicos continúa siendo limitado. Según cifras oficiales divulgadas en julio de 2026, apenas el 3.77 % de las transacciones en el país se realizan por vías digitales y, en provincias como Sancti Spíritus, menos del 10 % de los negocios privados acepta transferencias de forma habitual.

Detrás de esa resistencia confluyen varios factores: muchos proveedores exigen pagos en efectivo, los bancos no logran satisfacer la demanda de efectivo de la población y los frecuentes apagones, junto con los problemas de conectividad, dificultan el funcionamiento de las plataformas de pago.

Como consecuencia, también se ha expandido un mercado informal de intermediarios que convierten dinero digital en efectivo a cambio de elevadas comisiones. En algunas provincias, los usuarios llegan a perder entre un 30 % y un 45 % del valor de sus transferencias para obtener billetes.

La bancarización retrocedió, pero el problema continúa

Ante las dificultades generadas por la bancarización obligatoria, implementada en agosto de 2023 mediante la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba, las autoridades terminaron flexibilizando algunas de sus medidas.

El 17 de julio de 2026, el Banco Central emitió la Resolución 74/2026, que suspendió de manera indefinida el límite de 5,000 pesos para operaciones en efectivo entre actores económicos, al reconocer que las condiciones del país aún no permitían sostener plenamente ese modelo.

Sin embargo, casos como el de Osvi Cuba evidencian que las dificultades persisten. Para muchos cubanos, el problema ya no es la falta de dinero en sus cuentas bancarias, sino la imposibilidad de convertir ese saldo en alimentos y otros productos esenciales.

Como llegó a admitir recientemente la propia prensa oficial, la crisis de la bancarización «ha dejado de ser una dificultad bancaria para convertirse en un problema social».