La bancarización choca con la realidad: menos de 10 % de los negocios privados en Sancti Spíritus aceptan transferencias

La mayoría de los clientes debe cargar efectivo o regresar a casa sin el producto que necesita

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Un sondeo de la emisora oficial Radio Sancti Spíritus publicado este sábado revela que menos del 10% de las mipymes y trabajadores privados en la ciudad acepta transferencias bancarias como método de pago habitual y ágil, en abierta contradicción con la política de bancarización impulsada por el régimen cubano desde 2023.

La mayoría de los pequeños comercios y servicios privados como cafeterías, talleres y tiendas de ropa operan todavía con efectivo o, en el mejor de los casos, con un código personal de transferencia cargado de restricciones, con montos mínimos elevados, demoras en la entrega de productos hasta verificar el saldo, y limitaciones por tipo de artículo.

"Casi ningún negocio privado acepta transferencia. Cuando preguntas, te dicen que solo efectivo o, a lo sumo, que les deposites en un número de cuenta, pero con la condición de esperar a que ellos verifiquen el saldo para entregarte el producto. Con lo malas que están las conexiones, eso puede tardar horas o no llegar nunca", relató Yadira Pérez, una ama de casa y usuaria habitual de la banca digital.

Entre los negocios que sí admiten transferencias, frases como "solo si compras más de 1,000 pesos" o "la transferencia es solo para determinados productos" son respuestas cotidianas que desalientan a los consumidores, señaló la fuente.

Especialistas consultados por el medio de prensa identifican varios factores detrás de esta resistencia, entre ellos, el hábito arraigado del efectivo, la desconfianza en la inmediatez de las operaciones electrónicas y, sobre todo, la evasión fiscal.

"La transferencia es trazable y eso da seguridad al consumidor, pero también implica declarar cada peso que ingresa. Para muchos privados, la informalidad sigue siendo un anzuelo, y eso frena la adopción de medios de pago electrónicos", señaló un economista consultado por el medio.

La prensa oficial reconoció en abril que la bancarización funciona mal a escala nacional. El pprtal oficialista Cubadebate admitió que "el efectivo sigue siendo el rey indiscutible de la economía diaria" y que los recargos ilegales por pagos electrónicos alcanzan hasta el 20 % en algunas provincias.

En Pinar del Río, la bancarización también ha fallado, pues solo entre 10 % y 12 % de unas 700,000 operaciones mensuales se realizaban por vías digitales, y el coordinador del Gobierno Provincial reconoció que la política «lejos de facilitar la vida de las personas, ha creado un problema más».

En Santiago de Cuba, la policía detuvo en mayo a individuos que cobraban entre 35 % y 50 % de comisión por convertir transferencias en efectivo, reflejo del agravamiento de la escasez de liquidez.

El Banco Central de Cuba lanzó la bancarización en agosto de 2023 con la Resolución 111/2023, que fijó límites al uso de efectivo y obligó a todos los actores económicos a aceptar pagos electrónicos. Pese a que el gobierno cerró 476 establecimientos en abril de 2024, tras más de 8,000 inspecciones, la realidad no cambió.

El propio director de políticas macroeconómicas del BCC, Ian Pedro Carbonell Karel, admitió días atrás que el Banco Central insiste con medidas de fuerza para extender la política. "Si el pago electrónico no es más fácil de hacer o más rápido que pagar en efectivo, por supuesto que no va a calar", apuntó.

Mientras tanto, en Sancti Spíritus, pagar con transferencia sigue siendo privilegio de pocos negocios y la mayoría de los clientes debe cargar efectivo o regresar a casa sin el producto que necesita.