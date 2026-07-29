Periodista Yosmany Mayeta ficha por Martí Noticias tras superar su crisis migratoria

El periodista independiente y activista cubano Yosmany Mayeta Labrada anunció este miércoles su incorporación formal a Martí Noticias, la plataforma digital de la Office of Cuba Broadcasting (OCB), agencia del gobierno de Estados Unidos que opera Radio y TV Martí.

«Orgulloso de pertenecer a la gran familia de Martí Noticias, mi casa desde muy joven y ahora un poco más adulto», escribió Mayeta en una publicación de Facebook, acompañada de fotografías tomadas en la sede del OCB en Miami, frente al letrero del Newsroom de la institución.

El anuncio llega apenas semanas después de que Mayeta lograra resolver un largo proceso migratorio que amenazaba con su deportación a Cuba.

El 1 de julio de 2026, sus abogadas Liudmila Marcelo y Yelena Guerra consiguieron que la Corte de Inmigración desestimara todos los cargos contra él, eliminando el proceso de deportación y dejándole vía libre para tramitar su residencia permanente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Mayeta había llegado a Estados Unidos en 2019 con una visa J-1 vinculada a una beca de periodismo, lo que lo dejó en un limbo legal durante siete años: ese tipo de visa exige un waiver o dos años de residencia en el país de origen antes de poder ajustar el estatus migratorio.

En junio de 2026, el periodista reveló públicamente su drama migratorio y advirtió que ser deportado equivaldría a prisión en Cuba por su activismo y su trabajo periodístico contra el régimen.

Nativo de Santiago de Cuba, Mayeta se unió a la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en 2011 y desarrolló desde entonces el proyecto de periodismo ciudadano «Kuba x Dentro», con el que documentaba apagones, represión policial, escasez y corrupción en el oriente del país.

Colaboró con medios independientes como CubaNet y 14ymedio antes de salir al exilio.

Su nombre trascendió las fronteras del activismo gracias al fenómeno viral «¡Súbelo, Mayeta!», un lema nacido de una canción de los artistas urbanos santiagueros Lico Wayne, Tino Mán y el productor Asdrúbal Reyna, que se convirtió en un grito popular de denuncia ciudadana en redes sociales.

El lema saltó de las pantallas a la calle en octubre de 2024, cuando jóvenes en Santiago de Cuba protagonizaron una conga de protesta coreando la frase en pleno colapso eléctrico nacional, consolidando a Mayeta como una figura de referencia para la denuncia ciudadana en Cuba.

Con su incorporación a Martí Noticias, el santiaguero da un salto de su trabajo como comunicador ciudadano independiente a una plataforma mediática institucional con mayor alcance y recursos, aunque con vínculos que, según él mismo reconoce, vienen de su etapa más joven como periodista.