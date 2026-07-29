La educación convertida en propaganda: Cuando enseñar deja de formar ciudadanos y comienza a fabricar lealtades

La secundaria Mártires de Humboldt 7, en una imagen de 2019

La educación es una de las herramientas más poderosas que posee una sociedad. A través de ella se transmiten conocimientos, valores, cultura y la capacidad de pensar. Una nación que educa correctamente no solo prepara profesionales; forma ciudadanos capaces de analizar, preguntar y participar en la vida pública.

Pero cuando la educación deja de buscar la formación integral del individuo y se convierte en un instrumento al servicio de una ideología, pierde su esencia más profunda.

Entonces la escuela deja de ser un espacio para aprender y comienza a transformarse en un espacio para convencer.

La historia demuestra que muchos sistemas autoritarios han comprendido el enorme poder de la educación. Controlar lo que aprenden los niños y jóvenes significa influir en la manera en que interpretarán el pasado, comprenderán el presente y construirán su visión del futuro.

No se trata solamente de enseñar una determinada interpretación histórica; el verdadero peligro aparece cuando se elimina la posibilidad de comparar, cuestionar y pensar diferente.

Una educación sana enseña a buscar la verdad. Una educación manipulada enseña qué verdad debe aceptarse.

Cuando el Estado controla completamente los programas educativos, los libros, los contenidos históricos y hasta la formación ideológica de los estudiantes, la escuela puede convertirse en una herramienta de reproducción del poder.

El alumno deja de ser preparado para pensar y comienza a ser preparado para repetir.

La experiencia cubana ofrece una lección que América Latina debe estudiar con atención. Desde los primeros años escolares, generaciones completas fueron educadas dentro de una visión política donde la historia nacional comenzó a interpretarse desde una única perspectiva oficial. Los héroes fueron seleccionados según su utilidad ideológica, mientras otros acontecimientos o figuras fueron minimizados, reinterpretados o excluidos.

La educación dejó de ser solamente enseñanza; pasó a cumplir una función política.

El problema no está en que una sociedad transmita valores. Toda educación contiene valores. El problema surge cuando esos valores no permiten debate, cuando la crítica se convierte en una amenaza y cuando la autoridad sustituye al razonamiento.

Una verdadera educación no debe producir seguidores; debe producir ciudadanos.

El pensamiento crítico es precisamente la capacidad de analizar incluso aquello que admiramos, de estudiar incluso aquello con lo que no coincidimos y de aceptar que ninguna persona, gobierno o ideología posee el monopolio absoluto de la verdad.

Cuando una generación crece aprendiendo que solo existe una interpretación correcta de la historia, se limita su capacidad de construir soluciones nuevas. Una sociedad sin pensamiento crítico se vuelve más vulnerable a la manipulación.

Los países no avanzan porque todos piensen igual. Avanzan porque sus ciudadanos tienen la libertad de pensar. La educación también puede convertirse en una forma silenciosa de control social. A través de ella pueden crearse símbolos intocables, construir enemigos permanentes y justificar decisiones políticas bajo la apariencia de enseñanza.

Pero la historia tiene una característica inevitable: con el paso del tiempo, las preguntas regresan. Lo que una generación no pudo investigar, otra intentará comprender. Por eso ningún sistema puede sostener eternamente una versión única de la realidad. La verdad histórica puede ser retrasada, pero difícilmente puede ser eliminada.

América Latina debe aprender esta lección: la escuela no pertenece a un partido, a un líder ni a una ideología determinada. La escuela pertenece a los niños, a los jóvenes y al futuro de la nación.

Educar no es adoctrinar. Enseñar no es imponer. Formar ciudadanos significa entregar herramientas para pensar, no instrucciones para obedecer.

Una sociedad libre necesita maestros libres, libros abiertos y estudiantes capaces de preguntar sin miedo. Porque una nación que educa para la verdad construye ciudadanos. Pero una nación que educa para la propaganda construye generaciones dependientes de una única versión del mundo.

Y la historia demuestra que ningún muro construido contra las preguntas puede permanecer en pie para siempre. Los hombres pasan. Las ideas permanecen.