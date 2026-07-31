Gradúan a médicos extranjeros en el Hotel Nacional y cubanos recuerdan sus ceremonias bajo el sol

Un video publicado por el Hotel Nacional de Cuba mostrando la ceremonia de graduación de estudiantes extranjeros de Medicina en el emblemático Salón 1930 ha generado una fuerte polémica en redes sociales, donde numerosos cubanos compararon ese escenario con las condiciones en las que ellos mismos recibieron sus títulos universitarios.

En la publicación, el hotel calificó el acto como «un orgullo» y destacó que los nuevos médicos, procedentes de «diversas regiones del mundo», completaron en Cuba una formación de «casi siete años». Las imágenes muestran una ceremonia en un salón elegantemente decorado, con telas blancas, iluminación especial y los graduados vestidos con batas blancas y estolas negras y doradas.

Sin embargo, lejos de centrarse en el homenaje a los estudiantes, buena parte de los comentarios derivó en un debate sobre el contraste entre el trato recibido por los extranjeros y las experiencias de miles de profesionales cubanos.

«Cuba, el único país del mundo donde un extranjero es más valorado que el nacional. Me gradué en una plaza bajo el sol. En fin, cosas de la utopía», escribió un usuario.

Otra graduada recordó las condiciones de su ceremonia: «Me gradué bajo el sol de las tres de la tarde en una plaza, donde todos estábamos sudando; ni bata nos dieron, hubo que comprarla por fuera».

Las comparaciones se multiplicaron entre médicos y otros profesionales cubanos que relataron ceremonias muy distintas a la mostrada por el Hotel Nacional.

«Los cubanos se gradúan en la Ciudad Deportiva bajo el sol», comentó una internauta.

Un médico recordó que recibió su título «en un teatro de mala muerte con un calor insoportable» y que, debido a la falta de espacio, «me lanzaron el diploma» en lugar de entregárselo en la mano.

Otra graduada afirmó haber permanecido durante horas en una explanada al aire libre «recibiendo tremenda muela de propaganda política».

Entre los cientos de comentarios, una frase resumió el sentir de muchos usuarios: «En Cuba siempre hemos sido candil de la calle, oscuridad de la casa. Así nos va».

No todas las reacciones fueron críticas. Usuarios de varios países expresaron su agradecimiento por la formación recibida en Cuba.

Un ciudadano de San Vicente y las Granadinas escribió: «Expresamos nuestra gratitud al gobierno y al pueblo de Cuba por su ayuda a nuestros estudiantes para alcanzar sus aspiraciones».

Algunos cubanos también defendieron la atención brindada a los estudiantes extranjeros, aunque consideraron que las autoridades deberían ofrecer el mismo nivel de reconocimiento a los graduados nacionales.

El debate llega en medio de la crisis del sector sanitario

La polémica coincide con un momento especialmente difícil para los profesionales de la salud en la isla.

Este mes, el Gobierno fijó mediante la Resolución 17/2026 el salario básico de un médico recién graduado en 7,045 pesos cubanos mensuales, una cifra que, al cambio del mercado informal, equivale a unos 16 dólares y que numerosos profesionales consideran insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

El malestar también se produce en un contexto de creciente inconformidad dentro del sector. En junio, un video de un médico colombiano residente en La Habana mostrando las comodidades de su alojamiento —incluidos desayunos, gimnasio y mejores condiciones de vida— generó una ola de críticas similares entre médicos cubanos.

Días después, estudiantes extranjeros de Medicina en Santiago de Cuba realizaron un cacerolazo tras permanecer más de 24 horas sin electricidad en sus residencias, mientras alumnos cubanos denunciaban en distintas provincias las precarias condiciones de estudio.

La controversia volvió a cobrar fuerza este jueves, cuando el médico Juan Carlos Villares, con casi tres décadas de trabajo en el Hospital de Morón, en Ciego de Ávila, publicó un mensaje dirigido a la Asamblea Nacional en el que reclamó soluciones ante «la imposibilidad de un pueblo trabajador de vivir del fruto de su trabajo».

Más allá de la ceremonia, el video del Hotel Nacional terminó reavivando un debate recurrente entre los cubanos: la percepción de que el Estado ofrece mejores condiciones y reconocimientos a visitantes y estudiantes extranjeros que a sus propios profesionales.