"No quedó absolutamente nada": Lo que pudo comprar este joven con 5 dólares en Cuba

Un joven cubano residente en la isla se propuso responder una pregunta sencilla pero reveladora: ¿qué se puede comprar en Cuba con el mismo dinero que cuesta una hamburguesa de comida rápida en Estados Unidos? El resultado, documentado en un video publicado el martes en TikTok, se convirtió en un retrato crudo de la crisis económica que vive la isla.

El creador de contenido @editsemanuel_2 convirtió 5 dólares al cambio informal y recibió 3,300 pesos cubanos (CUP). Con esa cantidad salió al mercado con un objetivo claro: llenar una bolsa de comida para alimentar a su mamá, su hermanita y él mismo.

«Convertí esos cinco dólares a pesos cubanos, por ello me dieron tres mil trescientos pesos, y salí con un solo objetivo: llenar esta java con solamente ese dinero», explicó en el video.

Lo primero que intentó comprar fue tocineta, pero el precio lo obligó a reconsiderar. «La tocineta la tenemos a mil cuatrocientos pesos», le informó el vendedor. Una sola libra habría consumido casi la mitad del presupuesto total, así que descartó la opción y buscó alternativas más rendidoras.

Al final, con los 3,300 CUP logró reunir: un paquete de arroz (750 CUP), seis salchichas a 100 CUP cada una, una libra de mortadela (500 CUP), dos pepinos a 70 CUP cada uno, diez huevos a 110 CUP cada uno y tres plátanos a 70 CUP cada uno. «Con cada producto la bolsa pesaba más, pero el dinero desaparecía todavía más rápido», reconoció.

El dinero se agotó por completo. «Se fue todo el dinero, no quedó absolutamente nada», dijo al final del recorrido.

Lo que el video ilustra va más allá de una lista de compras. Al tipo de cambio informal vigente ese día de 673 CUP por dólar, los 3,300 pesos equivalen a menos de cinco dólares. Ese monto es, a su vez, prácticamente igual al salario mínimo mensual en Cuba, fijado en 3,210 CUP desde el 1 de julio de 2026, lo que significa que un trabajador cubano gana al mes lo que un estadounidense gasta en una sola comida rápida.

El salario medio oficial ronda los 6,930 CUP mensuales, unos 10 dólares al cambio informal. Economistas estiman que cubrir las necesidades básicas de una sola persona en Cuba requiere alrededor de 96,000 CUP al mes, unas 14 veces ese salario medio.

El propio autor notó el encarecimiento de los alimentos básicos durante su recorrido: «El arroz ha subido como loco», comentó al mostrar el paquete que compró por 750 CUP.

Este tipo de experimentos se ha vuelto tendencia en TikTok entre cubanos que documentan su poder adquisitivo real. Con 10,000 CUP otra cubana mostró una compra igualmente limitada apenas días antes, y en enero un joven hizo lo mismo con 5,000 pesos con resultados similares.

El video acumuló más de 219,000 vistas y 21,500 likes en menos de 24 horas, con cientos de comentarios de cubanos que reconocieron la realidad retratada. El autor cerró su experimento con una frase que resume la disparidad: «Diferentes precios, diferentes países, pero sobre todo diferentes realidades».