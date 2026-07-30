Arrestan a responsable de brutal golpiza a un hombre en un Walmart de Hialeah: Así fue el ataque

Un hombre residente de Miami Gardens fue arrestado el martes por un brutal ataque ocurrido en el estacionamiento de un Walmart en Hialeah que dejó a su víctima con fractura de cráneo, hemorragia cerebral y múltiples fracturas en el cuerpo, según informó la prensa local.

El sospechoso, identificado como Christian José Salgado, de 49 años, fue detenido en su domicilio de Miami Gardens más de dos meses después del incidente, ocurrido el 23 de mayo en el Walmart de la Avenida 4 del Oeste y la Calle 49 de Hialeah.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según el informe de arresto del Departamento de Policía de Hialeah, todo comenzó con una discusión verbal entre Salgado y la víctima -dos desconocidos- mientras ambos circulaban por el estacionamiento.

Inicialmente los dos hombres se separaron, pero Salgado tomó una decisión que las autoridades consideran determinante: regresó al lugar, estacionó su vehículo directamente detrás del auto de la víctima y le bloqueó la salida.

Las autoridades describieron la secuencia con precisión:

«Él se va, a donde él comete el error, es que él luego decide volver al Walmart, parquear el carro bloqueando la salida de la víctima en este caso. Y es cuando hay otra confrontación».

En ese momento, dentro del vehículo de la víctima se encontraban su novia -con ocho meses de embarazo- y un menor de edad.

Salgado bajó de su auto, golpeó a la víctima en el rostro, la sujetó por la cintura, la levantó en el aire y la azotó violentamente contra el pavimento.

Un video de la escena muestra a la víctima tendida en el suelo, desorientada, mientras se escucha a un hombre gritar: «Me defendí».

La policía identificó a ese hombre como Salgado y lo señaló como el agresor principal.

Lesiones catastróficas

La víctima fue trasladada de urgencia al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde fue sometida a una cirugía de emergencia.

El informe de arresto detalla un cuadro médico devastador: fractura de cráneo, hemorragia cerebral interna y externa, fracturas en varias vértebras del cuello y la espalda, múltiples costillas fracturadas, fractura del esternón, y laceraciones en la cabeza y la oreja que requirieron numerosos puntos de sutura.

Meses después del ataque, la víctima aún no puede caminar con normalidad, sufre pérdida de memoria y no puede permanecer de pie más de 20 minutos.

Tampoco ha podido regresar a su trabajo y está a la espera de una evaluación para determinar si necesita cirugía de columna.

El arresto y la audiencia de fianza

Salgado fue detenido el martes en su residencia de Miami Gardens y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde enfrenta cargos de agresión agravada.

Durante la audiencia de fianza, el juez fijó la suma en 15,000 dólares y rechazó la solicitud de la defensa de reducirla, argumentando la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.

«En realidad debería estar detenido en la cárcel sin derecho a fianza, en función de la lesión de esta víctima», declaró el juez.

«Es posible que esta víctima no pueda volver a caminar», añadió el magistrado.

Según Univision Miami, Salgado ya pagó la fianza y quedó en libertad, aunque tiene prohibido cualquier contacto directo con la víctima.

Un patrón preocupante en Florida

El caso se suma a una tendencia alarmante en el estado.

Los accidentes mortales por furia al volante en Florida pasaron de 12 en 2023 a 36 en 2024, un incremento del 200%, según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras.

En el condado de Miami-Dade se registraron 93 accidentes y 117 víctimas vinculadas a este fenómeno en los primeros meses de 2026.

En julio, otra disputa en el estacionamiento de un Walmart del sur de Florida terminó con un hombre muerto de un disparo en North Lauderdale.

La Policía de Hialeah señaló que este caso es «otro recordatorio de lo rápido que pueden escalar los incidentes de furia al volante», e instó a los conductores a evitar confrontaciones y alejarse de las disputas siempre que sea posible.