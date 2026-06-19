Menos ministerios y burocracia: el plan del régimen para adelgazar el Estado

El proceso alcanzará a las administraciones provinciales y municipales, donde se prevé reducir estructuras y plantillas laborales

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El régimen cubano anunció este jueves una reestructuración de la Administración Central del Estado que reducirá ministerios, organismos presupuestados y plantillas laborales como parte de las 176 transformaciones económicas y sociales presentadas este jueves por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Se trata de una de las reformas más amplias del aparato estatal cubano en décadas, que incluye la reducción de ministerios, organismos presupuestados y estructuras administrativas en todos los niveles de gobierno.

La medida forma parte del denominado Eje 4, dedicado a las transformaciones y el redimensionamiento del sector presupuestado, publicadas por el diario oficial Granma.

Según Marrero, la propuesta contempla una reestructuración de la Administración Central del Estado que incluiría una reducción significativa del número de ministerios y organismos financiados por el presupuesto estatal.

El gobernante aseguró que ya circula una propuesta legislativa para reorganizar las estructuras estatales y gubernamentales con el objetivo declarado de adecuarlas a las nuevas condiciones económicas del país y mejorar la eficiencia de la gestión pública.

El proceso también alcanzaría a las administraciones provinciales y municipales, donde se prevé una reducción de estructuras y plantillas laborales.

El anuncio se produce en medio de la peor crisis económica que atraviesa Cuba desde el Período Especial, un escenario que el propio gobierno ha vinculado a la caída de ingresos, la crisis energética, la escasez de combustible y las dificultades productivas que afectan a prácticamente todos los sectores de la economía.

La iniciativa ya había comenzado a tomar forma a principios de junio, cuando la Asamblea Nacional publicó el proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado.

El texto propone reducir de 27 a 20 los ministerios existentes mediante la fusión de organismos y la creación de nuevas supercarteras con amplias competencias.

Entre los cambios previstos figura la creación del Ministerio de Agroalimentación, que absorbería funciones actualmente dispersas en varios organismos relacionados con la agricultura, la industria alimentaria, el azúcar, la pesca y el sector forestal.

También se contempla la fusión de los ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios en un único Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación.

La reforma incluye además la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda y del Ministerio de Información y Comunicación Social, este último encargado de concentrar funciones relacionadas con medios de comunicación, publicidad y comunicación institucional.

La reducción del aparato estatal forma parte de un paquete de cambios más amplio que incorpora medidas impensables durante años dentro del modelo económico cubano, entre ellas la autorización de la banca privada, la creación de casas de cambio privadas, la ampliación de la inversión extranjera, la flexibilización de las mipymes y la sustitución gradual de subsidios universales por ayudas focalizadas.

El propio Marrero reconoció ante el Parlamento que las transformaciones responden a un contexto excepcional y defendió la necesidad de adoptar medidas que anteriormente habrían sido rechazadas por el sistema.

La reforma administrativa busca ahora trasladar ese proceso de ajuste también a la estructura del Estado, en un intento por reducir costos y reorganizar un aparato gubernamental que durante años ha sido señalado incluso por las propias autoridades por su lentitud, exceso de trámites y burocracia.