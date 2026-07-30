Familias siguen a la intemperie tras derrumbes en Centro Habana sin solución del régimen

Más de dos semanas después de que un edificio en la esquina de Campanario y Neptuno, en Centro Habana, sufriera un nuevo colapso interno, varias familias permanecen sin reubicación oficial y refugiadas en la planta baja del propio inmueble, según reportó Martí Noticias.

Los bomberos prohibieron el reingreso a los apartamentos tras detectar un riesgo inminente de derrumbe total.

«Hace como un mes se cayó dos pisos de dentro y sacaron a muchos y estos quedaron, se quedaron en sus casas. Y ahora hace como 15 días, más o menos, se cayó adentro también y están muy frágiles los techos que quedan», relató una vecina al medio.

Ante la ausencia de una solución habitacional, los afectados pasaron primero varios días en plena calle y luego fueron trasladados a la planta baja del edificio cuando comenzaron las lluvias.

«Ahí quedan bastantes, primero estaban en la calle y ahora los han colocado debajo del edificio porque ha llovido y todo. Y también estuvo un camión, recogió algunos muebles para guardárselo en algún almacén para que no se le echen a perder», añadió la misma fuente.

Las autoridades ofrecieron como alternativa provisional una antigua tienda en la propia calle Neptuno, pero los damnificados la rechazaron por su mal estado.

«En una tienda de aquí mismo de Neptuno, que son unas como dos o tres plantas, pero no les convino, no sé por qué, si es que está muy mal estado», señaló la vecina.

Entre los afectados hay adultos mayores, niños y familias completas. Los ancianos fueron trasladados a hogares de ancianos y los menores, a casas de familiares, mientras el grueso de los residentes sigue esperando una reubicación definitiva.

El caso de Campanario y Neptuno no es el único sin respuesta institucional en la capital. En la calle Ánimas 714, otro edificio parcialmente colapsado lleva más de un mes en la misma situación.

Antonio Font, propietario de un apartamento en ese inmueble, denunció haber recurrido al gobierno municipal, a la Dirección de Vivienda y a la delegada del barrio sin obtener ninguna medida concreta.

«Hace ya como dos meses y las autoridades no han dado respuesta de ningún tipo, el gobierno del municipio a la vivienda del municipio, y ya y lo sabe la delegada, pero nadie toma medidas ni nada», afirmó Font.

Los desplazados por derrumbes en Cuba enfrentan, en la práctica, dos opciones: buscar refugio con familiares o ser enviados a albergues estatales, en muchos casos oficinas públicas reconvertidas donde se reportan hacinamiento, problemas eléctricos e insalubridad.

El drama se inscribe en una crisis habitacional estructural que se agrava cada año. El déficit nacional de viviendas superó las 929,000 unidades en 2026, según cifras oficiales, y en La Habana se derrumban alrededor de 1,000 edificaciones al año.

La respuesta del Estado ha sido históricamente insuficiente: en 2025, el régimen solo completó 2,382 viviendas de un plan oficial de 10,795, un cumplimiento del 22%.

Mientras el déficit crece y los edificios colapsan, familias enteras como las de Campanario y Neptuno siguen esperando, a la intemperie, que alguien en el gobierno tome medidas.