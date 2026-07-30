Familias siguen a la intemperie tras derrumbes en Centro Habana sin solución del régimen

Más de dos semanas después de que un edificio en la esquina de Campanario y Neptuno, en Centro Habana, sufriera un nuevo colapso interno, varias familias permanecen sin reubicación oficial y refugiadas en la planta baja del propio inmueble, según reportó Martí Noticias.
Los bomberos prohibieron el reingreso a los apartamentos tras detectar un riesgo inminente de derrumbe total.
«Hace como un mes se cayó dos pisos de dentro y sacaron a muchos y estos quedaron, se quedaron en sus casas. Y ahora hace como 15 días, más o menos, se cayó adentro también y están muy frágiles los techos que quedan», relató una vecina al medio.
Ante la ausencia de una solución habitacional, los afectados pasaron primero varios días en plena calle y luego fueron trasladados a la planta baja del edificio cuando comenzaron las lluvias.
«Ahí quedan bastantes, primero estaban en la calle y ahora los han colocado debajo del edificio porque ha llovido y todo. Y también estuvo un camión, recogió algunos muebles para guardárselo en algún almacén para que no se le echen a perder», añadió la misma fuente.
Las autoridades ofrecieron como alternativa provisional una antigua tienda en la propia calle Neptuno, pero los damnificados la rechazaron por su mal estado.
«En una tienda de aquí mismo de Neptuno, que son unas como dos o tres plantas, pero no les convino, no sé por qué, si es que está muy mal estado», señaló la vecina.
Entre los afectados hay adultos mayores, niños y familias completas. Los ancianos fueron trasladados a hogares de ancianos y los menores, a casas de familiares, mientras el grueso de los residentes sigue esperando una reubicación definitiva.
El caso de Campanario y Neptuno no es el único sin respuesta institucional en la capital. En la calle Ánimas 714, otro edificio parcialmente colapsado lleva más de un mes en la misma situación.
Antonio Font, propietario de un apartamento en ese inmueble, denunció haber recurrido al gobierno municipal, a la Dirección de Vivienda y a la delegada del barrio sin obtener ninguna medida concreta.
«Hace ya como dos meses y las autoridades no han dado respuesta de ningún tipo, el gobierno del municipio a la vivienda del municipio, y ya y lo sabe la delegada, pero nadie toma medidas ni nada», afirmó Font.
Los desplazados por derrumbes en Cuba enfrentan, en la práctica, dos opciones: buscar refugio con familiares o ser enviados a albergues estatales, en muchos casos oficinas públicas reconvertidas donde se reportan hacinamiento, problemas eléctricos e insalubridad.
El drama se inscribe en una crisis habitacional estructural que se agrava cada año. El déficit nacional de viviendas superó las 929,000 unidades en 2026, según cifras oficiales, y en La Habana se derrumban alrededor de 1,000 edificaciones al año.
La respuesta del Estado ha sido históricamente insuficiente: en 2025, el régimen solo completó 2,382 viviendas de un plan oficial de 10,795, un cumplimiento del 22%.
Mientras el déficit crece y los edificios colapsan, familias enteras como las de Campanario y Neptuno siguen esperando, a la intemperie, que alguien en el gobierno tome medidas.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Habitacional y de Infraestructura en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué sucedió con las familias afectadas por el derrumbe en Centro Habana?
Las familias afectadas por el derrumbe en Centro Habana siguen sin una reubicación oficial adecuada. Han estado viviendo primero en la calle y luego en la planta baja del mismo edificio colapsado. Las autoridades ofrecieron una antigua tienda en mal estado como solución provisional, pero fue rechazada por los damnificados.
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¿Cuántas viviendas se han derrumbado en La Habana en los últimos años?
En La Habana, se derrumban alrededor de 1,000 edificaciones al año, agravando el déficit habitacional que ya supera las 929,000 unidades en todo el país.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la crisis de vivienda?
La respuesta del gobierno cubano ha sido históricamente insuficiente. En 2025, solo lograron completar el 22% del plan de construcción de viviendas, lo que muestra la ineficacia en abordar la crisis habitacional que afecta a miles de familias.
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¿Cuáles son las condiciones actuales de muchos edificios en La Habana?
Muchos edificios en La Habana están en estado crítico o regular, con techos colapsados, estructuras deterioradas y condiciones que ponen en riesgo a quienes los habitan. La falta de mantenimiento y la crisis energética han empeorado la situación.
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¿Qué alternativas tienen las familias desplazadas por derrumbes en Cuba?
Las familias desplazadas por derrumbes en Cuba enfrentan dos opciones principales: buscar refugio con familiares o ser enviadas a albergues estatales, que a menudo están sobrecargados y presentan problemas de insalubridad y hacinamiento.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.