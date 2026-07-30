Cubano entra a lista «lo peor de lo peor» de ICE: Estos son sus delitos

Un ciudadano cubano identificado como Abel Alejandro Pérez-Beltrán fue incluido este miércoles en la lista «Lo peor de los peor» del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), luego de que el Departamento de Seguridad Nacional publicara un nuevo comunicado con los arrestos más recientes de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves.

Pérez-Beltrán fue condenado por agresión agravada con arma mortal en el condado de Lee, Florida, área del suroeste del estado que incluye la ciudad de Fort Myers.

Bajo la ley de Florida, la agresión agravada con arma mortal es un delito grave que implica el uso o la amenaza de uso de un arma capaz de causar la muerte o lesiones serias.

El cubano es el único de su nacionalidad entre los cinco casos destacados en el comunicado de este miércoles, que también incluye a un salvadoreño condenado por dos cargos de abuso sexual infantil, un hondureño condenado por violación en Goshen, Nueva York, un mexicano condenado por violencia doméstica y allanamiento agravado en Dallas, y una salvadoreña condenada por posesión de narcóticos con intención de distribución en Maryland.

La subsecretaria del DHS, Lauren Bis, fue la funcionaria que emitió la declaración oficial sobre los arrestos: «Ayer mismo, ICE arrestó abusadores de menores, violadores, agresores domésticos y otros criminales ilegales de lo peor de lo peor. Mientras los políticos de ciudades santuario siguen liberando criminales peligrosos en sus calles, nuestros valientes agentes de la ley continuarán arriesgando sus vidas para arrestar a estos delincuentes y hacer a Estados Unidos más seguro».

El comunicado señala que el DHS ya documenta más de 40,000 arrestos de inmigrantes con historial criminal desde su lanzamiento en diciembre de 2025.

Los cubanos han aparecido de forma recurrente en esta lista desde sus inicios. Este lunes, ICE deportó a un ciudadano cubano con un amplio historial criminal como parte de una nueva operación contra inmigrantes en situación irregular condenados por delitos graves.

Se trata de Francisco Matos Izquierdo, quien acumulaba condenas por agresión, venta de cocaína y agresión con agravantes, además de haber sido arrestado previamente por violencia doméstica y posesión de drogas, de acuerdo con la información publicada.

El contexto migratorio para los cubanos en Estados Unidos se ha endurecido de manera sostenida. En el primer semestre de 2026, ICE batió récord de detenciones en junio con cerca de 39,000 inmigrantes arrestados, y más de 1,600 cubanos recibieron órdenes de deportación ese mismo mes.

En total, durante el primer semestre del año, Estados Unidos deportó 740 cubanos en 25 vuelos de repatriación, una cifra que refleja la intensificación de las operaciones de la administración Trump contra inmigrantes con antecedentes penales.

Desde el lanzamiento de la plataforma «Lo peor de lo peor», los cubanos con antecedentes de delitos graves detenidos por ICE han acumulado casos que abarcan desde homicidio y abuso sexual infantil hasta narcotráfico y agresión agravada, consolidando una presencia constante en la lista que el DHS describe como los criminales más peligrosos arrestados en territorio estadounidense.

Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional mantiene una campaña pública para incentivar la salida voluntaria de inmigrantes en situación irregular.

Este martes, el organismo publicó en sus redes sociales el mensaje: «¡No duden en repatriarse!».

La iniciativa busca reducir el número de personas sujetas a procedimientos de deportación mediante la autoexpulsión voluntaria.