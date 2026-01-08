Cubanos con antecedentes por delitos graves detenidos por ICE en arrancada de 2026

Vídeos relacionados:
En la primera semana de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha continuado acelerando el ritmo de detenciones de inmigrantes, con énfasis en aquellos considerados “los peores delincuentes extranjeros ilegales”, incluidos ciudadanos cubanos con graves antecedentes penales.
Tres inmigrantes procedentes de Cuba, detenidos en los últimos días, fueron presentados en la lista “Lo peor de lo peor”, campaña del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfocada en identificar, capturar y expulsar a extranjeros con estatus irregular que han cometido delitos en Estados Unidos y son una “amenaza para la seguridad pública” del país, según las autoridades.
El cubano Yusney Figueroa Argüelles, con una condena previa por robo con arma de fuego en Orlando, Florida, fue detenido por agentes de ICE en operativos ejecutados entre Nochevieja y Año Nuevo, según un comunicado del DHS.
Duniesky Eugenio Delgado Gazo, convicto por agresión agravada en Pensacola, Florida, fue arrestado este 5 de enero; mientras que David Llama López, condenado por trata de personas en Miami, fue puesto bajo custodia de ICE el martes. Los tres serán procesados para su expulsión de EE.UU., precisó el DHS.
La agencia federal anunció el refuerzo del plantel de ICE, con el reclutamiento de más de 12,000 agentes, que representan un aumento del 120 % en su personal, en línea con la agenda migratoria del presidente Donald Trump, que pretende potenciar de manera drástica las detenciones y deportaciones de inmigrantes en un año políticamente significativo.
Los recientes arrestos de inmigrantes cubanos en la arrancada del nuevo año se enmarcan en la continuidad de la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el DHS y las agencias federales que la integran, como ICE y CBP (Aduanas y Protección Fronteriza), de conjunto con fuerzas del orden estatales y locales.
Más de 1,150 ciudadanos de la isla figuran entre los detenidos por ICE en la campaña federal “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”), durante 2025.
A fines de año, a raíz de que trascendieran reportes que apuntaban a un presunto giro en la política migratoria de la administración Trump, el DHS ratificó que las agencias continuarán “intensificando los esfuerzos de cumplimiento de la ley”.
El gobierno de Donald Trump ha elevado aún más la parada en su agresiva cruzada contra la inmigración, que no sólo está enfocada en el arresto y expulsión de delincuentes extranjeros, sino también apunta a personas en diversas fases de sus procesos migratorios que no han cometido delitos.
Una reciente encuesta de Harvard CAPS-Harris Poll reveló que una abrumadora mayoría de los estadounidenses apoya la deportación de migrantes que se encuentran ilegalmente en el país y tienen historial delictivo.
El 80 % de los encuestados manifestaron su apoyo a la expulsión de inmigrantes indocumentados que han infringido la ley, mientras que sólo el 20 % se opuso.
