Trump cumple su amenaza y lanza ofensiva aérea contra Irán

Estados Unidos inició este miércoles una nueva ronda de bombardeos contra Irán, horas después de que la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) reivindicara un ataque con misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania, según confirmó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) en un comunicado oficial.
Los ataques comenzaron a las 8:00 pm. hora del Este y fueron descritos por Washington como «una respuesta poderosa a los intentos iraníes de atacar fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio», de acuerdo con la información difundida por la agencia EFE.
El ataque iraní que desencadenó la represalia tuvo lugar el martes, cuando la IRGC lanzó misiles balísticos contra la base estadounidense en Jordania en lo que el CENTCOM calificó de acción «sorpresiva».
Las fuerzas armadas de EE.UU. aseguraron haber interceptado cada uno de los proyectiles, y Jordania informó por su parte haber derribado cinco misiles lanzados desde territorio iraní.
Antes del inicio de los bombardeos, el presidente Donald Trump advirtió a Irán con un lenguaje particularmente directo en una entrevista con Fox News.
«Le vamos a dar una jodida paliza», declaró el mandatario. «Les golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza», insistió según el recuento de un reportero de esa cadena.
Desde el Despacho Oval, Trump reiteró la amenaza con igual contundencia: «Vamos a golpearlos con mucha fuerza porque ahora es nuestro turno. Saben que se avecina».
El presidente explicó además que sus fuerzas tuvieron solo unos minutos para interceptar y derribar los misiles iraníes, y que revisó personalmente un video en el que se observa a los militares comunicando coordenadas en tiempo real durante la operación.
La reanudación de los ataques se produjo tras una breve pausa diplomática.
El 26 y 27 de julio, Trump había ordenado detener los bombardeos contra Irán para dar espacio a negociaciones, pero Teherán respondió con el ataque del martes contra la base en Jordania, cerrando esa ventana diplomática.
El mismo miércoles, y en paralelo a la escalada, EE.UU. y Arabia Saudí ejecutaron bombardeos de precisión contra posiciones de grupos alineados con Irán en el este de Irak, causando 20 muertos y 32 heridos entre las Fuerzas de Movilización Popular (FMP).
Trump confirmó que esa operación fue coordinada previamente con el gobierno iraquí, y calificó de «cáncer» a los grupos chiíes proiraníes en la región, advirtiendo que estudia nuevas acciones contra ellos.
Según el CENTCOM, en las 72 horas previas a los ataques del miércoles, la IRGC había lanzado más de 30 ataques con drones contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes.
El conflicto entre Washington y Teherán lleva más de cinco meses activo, con múltiples pausas y reanudaciones de hostilidades.
Desde que EE.UU. encadenó más de 13 noches consecutivas de bombardeos tras romper la tregua el 8 de julio, la nueva escalada del miércoles mantiene en vilo unas negociaciones de paz que no han logrado consolidarse en ninguna de sus rondas anteriores.
Preguntas frecuentes sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos lanzó una ofensiva aérea contra Irán?
Estados Unidos lanzó una ofensiva aérea contra Irán como respuesta a un ataque con misiles balísticos de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) contra una base aérea estadounidense en Jordania. Este ataque iraní fue calificado por el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) como un "intento de ataque sorpresa".
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¿Cómo respondió Irán a los bombardeos estadounidenses?
Irán respondió a los bombardeos estadounidenses lanzando ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Medio Oriente, incluyendo Jordania, Bahréin y Kuwait. La IRGC justificó estos ataques como una represalia a las acciones agresivas de Estados Unidos contra Teherán.
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¿Cuál es el estado actual de las negociaciones entre EE.UU. e Irán?
Las negociaciones entre EE.UU. e Irán están en un estado delicado y frágil. Aunque hubo una pausa en los bombardeos para abrir espacio a conversaciones diplomáticas, la nueva ofensiva iraní ha complicado los intentos de distensión. Las conversaciones se limitan a mediadores regionales, sin contacto directo entre ambos países.
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¿Qué consecuencias económicas ha tenido el conflicto entre EE.UU. e Irán?
El conflicto entre EE.UU. e Irán ha tenido repercusiones económicas, incluyendo el aumento del precio del petróleo debido a la incertidumbre sobre el suministro de crudo iraní. Además, el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita más del 20% del petróleo mundial, podría incrementar aún más los precios.
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