Díaz-Canel: «Las transformaciones no son para más capitalismo, sino para defender y avanzar en la construcción socialista»

Miguel Díaz-Canel cerró este jueves la sesión parlamentaria de julio con un discurso en el que defendió las transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio y negó que respondan a exigencias derivadas de las conversaciones con Estados Unidos.
El mandatario intervino durante la clausura del VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana, y fue categórico: «Las transformaciones que hoy implementamos no son para más capitalismo, sino para defender y avanzar en la construcción socialista. Un socialismo que pone al ser humano en el centro de su obra».
Díaz-Canel presentó las reformas como una «decisión soberana» de Cuba y aseguró que la eficiencia económica debe estar al servicio de la justicia social.
También afirmó que serán aplicadas bajo la conducción del Partido Comunista y sin comprometer, según sus palabras, la independencia, la soberanía nacional ni las conquistas sociales del régimen.
El gobernante reconoció la existencia de preocupaciones relacionadas con el crecimiento del capital privado, la concentración de riqueza, los derechos de usufructo y uso inmobiliario, una eventual privatización de empresas estatales, el incremento de las desigualdades, la eliminación de subsidios sensibles, la transparencia de las licitaciones, el papel del mercado y los riesgos de corrupción.
«A todos estos asuntos hay que prestarles suma importancia para evitar distorsiones», afirmó. Díaz-Canel aseguró además que «no habrá privatización de la salud, la educación, la ciencia, la cultura ni de los servicios estratégicos para la nación».
También prometió mantener mecanismos de participación y fiscalización durante la aplicación de las medidas.
«La participación y el control popular no quedan en el pasado, sino que constituyen una línea de trabajo permanente y no pueden quedar como una consigna», señaló.
El mandatario informó que 120 de las 176 transformaciones ya están listas para comenzar a aplicarse. Según explicó, serán priorizadas las destinadas a liberar las fuerzas productivas, fortalecer los sistemas empresariales estatal y no estatal, favorecer las relaciones entre los diferentes actores económicos y ampliar la autonomía de los municipios y de las empresas estatales.
Díaz-Canel admitió que el proceso será gradual y estará sujeto a errores y rectificaciones.
«Puede que algo no nos salga bien desde el primer momento, pero todo tendrá solución si nos mueve una constante disposición a rectificar, modificar y ajustar todo lo que sea necesario con inmediatez y sin burocratización», declaró.
También sostuvo que una eventual recuperación económica deberá traducirse en mejoras sociales: «Una gradual recuperación económica tiene que llevarnos en la misma medida a la recuperación social, priorizando a los más vulnerables».
El paquete de 176 transformaciones, organizado en 23 ejes temáticos, fue aprobado por el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista el 17 de junio y respaldado por la Asamblea Nacional al día siguiente.
Entre las medidas figuran la apertura a bancos y casas de cambio privados, la inversión extranjera en el sector no estatal, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes, la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones y la introducción gradual del impuesto sobre el valor agregado (IVA).
El régimen insiste en que las transformaciones estarán bajo el control del Partido Comunista, encargado de organizar encuentros con los trabajadores para explicar las medidas, recoger opiniones y corregir posibles desviaciones.
Díaz-Canel destacó que durante las dos jornadas parlamentarias fueron aprobadas cinco normas jurídicas que respaldan más de 20 de las transformaciones: el Código de Trabajo, la Ley de la Vivienda, la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, la Ley de Organización de la Administración Central del Estado y la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio.
La Ley de Organización de la Administración Central del Estado reduce esa estructura de 27 a 21 organismos: 20 ministerios y el Banco Central de Cuba.
En paralelo, el primer ministro Manuel Marrero anunció el recorte de más de 92.000 cargos en los ministerios de Salud Pública, Educación, Cultura y Deportes, principalmente plazas administrativas vacantes, según el régimen.
La sesión también derogó la Ley 183, que había reducido a cuatro años el mandato de los delegados municipales. Con esta decisión, el régimen volvió a posponer las elecciones de delegados municipales hasta 2027.
Preguntas frecuentes sobre las reformas económicas en Cuba anunciadas por Díaz-Canel
CiberCuba te lo explica:
¿Qué objetivo tienen las reformas económicas anunciadas por Díaz-Canel en Cuba?
Las reformas económicas en Cuba tienen como objetivo defender y avanzar en la construcción socialista. Díaz-Canel ha enfatizado que estas medidas no buscan un giro hacia el capitalismo, sino que son una respuesta soberana del país para mejorar su modelo económico dentro del sistema socialista. Aunque incluyen elementos de mercado y participación privada, el control del Partido Comunista se mantendrá para garantizar que el socialismo siga siendo el eje central del desarrollo cubano.
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¿Cuáles son las principales medidas incluidas en el paquete de reformas económicas de Cuba?
El paquete de reformas incluye la autorización de banca privada, casas de cambio privadas, y la apertura a la inversión extranjera en el sector no estatal. También se eliminará el límite de 100 trabajadores para las mipymes, se permitirá que una persona sea propietaria de varias empresas y se introducirá gradualmente el IVA. Estas medidas buscan flexibilizar el modelo económico cubano sin alterar el control político del Partido Comunista.
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¿Cómo responde Díaz-Canel a las críticas sobre una posible deriva capitalista en Cuba?
Díaz-Canel rechaza categóricamente que las reformas signifiquen una deriva capitalista. Asegura que estas transformaciones buscan fortalecer el socialismo cubano y que la propiedad estatal seguirá siendo el eje de la economía. Aunque reconoce la introducción de elementos de mercado, insiste en que el control del Partido Comunista garantizará la continuidad del sistema socialista.
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¿Qué desafíos enfrenta la implementación de las reformas en Cuba?
El principal desafío es llevar a la práctica de manera efectiva las reformas aprobadas. Díaz-Canel ha reconocido que implementar las medidas será más difícil que aprobarlas. La burocracia administrativa, los obstáculos internos y la necesidad de un cambio de mentalidad entre los cuadros del Estado son algunos de los retos mencionados. Además, el contexto económico desfavorable añade una capa de complejidad a la implementación del paquete de 176 medidas.
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¿Qué impacto podrían tener las reformas en la población cubana?
Las reformas buscan mejorar la economía, pero existen dudas sobre quiénes se beneficiarán realmente. Analistas señalan que, sin mecanismos de control adecuados, los principales beneficiados podrían ser empresarios con vínculos al poder y altos funcionarios. El gobierno asegura que las reformas son en favor del pueblo y buscan reactivar la economía, pero persisten interrogantes sobre su efectividad en mejorar las condiciones de vida de la población en general.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.