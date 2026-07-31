Cubana denuncia robo en Las Tunas: Se llevaron la bicicleta eléctrica y todos los electrodomésticos

María Rosa Carbonell Figueiras alertó este viernes a sus contactos a través del grupo de Facebook «REVOLICO LAS TUNAS Y MUNICIPIOS» que la noche anterior desconocidos entraron a su vivienda en Las Tunas y se llevaron su bicicleta eléctrica y la totalidad de sus electrodomésticos.

En su publicación, Carbonell detalló el inventario de lo robado: una bicicleta eléctrica marca RALI de color negro y granate, dos ollas reinas, dos ollas arroceras, un microondas, un fogón de inducción, una cafetera eléctrica roja, una licuadora roja, un molino de café eléctrico, una tostadora de pan, una batidora eléctrica de mano, un pica especias y un balance de suiza verde.

«A todas mis amistades anoche entraron en mi casa, me robaron la bici y todos los equipos electrodomésticos», escribió la afectada, quien cerró su mensaje con una advertencia en mayúsculas: «NO SE DEJEN ENGAÑAR POR ESTOS RATEROS QUE QUIEREN VIVIR DEL SACRIFICIO DE LOS DEMÁS, DIOS TENGA MISERICORDIA DE ESTOS HP».

Ante las preguntas de sus amistades, Carbonell Figueiras confirmó que ya presentó la denuncia policial correspondiente, aunque el escepticismo entre quienes comentaron fue generalizado.

«Hoy fui yo, mañana pueden ser cualquiera de ustedes», advirtió la propia víctima en los comentarios.

Un usuario identificado como Manuel Pinon relató que su hogar fue asaltado hace casi dos años y que «no aparece nada de nada», añadiendo con ironía que «parece que solo los ladrones son atrapados en episodios de la TV».

Otro comentarista cuestionó directamente el sistema legal cubano: «Entran a robar y si les das, el que sale denunciado es uno y no el ladrón. Mientras sigan las leyes tan vulnerables para los delincuentes, seguirán pasando estas cosas».

Las bicicletas eléctricas y los electrodomésticos se han convertido en los objetos más codiciados por los ladrones en Cuba, dado su alto valor relativo en el contexto de la crisis económica y su demanda en el mercado informal.

Ante la percepción de impunidad y la respuesta policial considerada insuficiente, los cubanos recurren masivamente a grupos de Facebook para denunciar los robos y pedir ayuda comunitaria.

El caso se suma a una cadena de robos que golpea con fuerza a Las Tunas.

En junio, un joven denunció el robo violento de su bicimoto en pleno centro de la capital provincial y en septiembre último, dos individuos desvalijaron una vivienda en la Avenida 2 de Diciembre usando un coche de caballos para transportar las pertenencias en varios viajes.

Además, en marzo de 2025, el propio gobierno local admitió más de 300 delitos en una sola semana en la provincia, incluyendo robos de ganado y sustracción de cables eléctricos.