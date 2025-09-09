Ladrones desvalijan una vivienda en Las Tunas y cargan con todo en varios viajes

Vídeos relacionados:
Un robo sacudió al municipio de Las Tunas, en la homologa provincia cubana, donde dos individuos fueron capturados tras desvalijar una vivienda ubicada en la Avenida “2 de Diciembre”.
Según informó en Facebook la página "Claridad Tunera", fuente vinculada con el Ministerio del Interior, los ladrones utilizaron un coche de caballos para transportar en varios viajes prácticamente todas las pertenencias del inmueble.
Restituyen parte de lo robado
Las autoridades locales lograron detener a los implicados y recuperar buena parte de los objetos sustraídos, que posteriormente fueron devueltos a las víctimas.
Como siempre hace el gobierno en estos casos, la acción fue presentada en la prensa provincial como una muestra de la “prioridad” que reciben los delitos contra la población, equiparable a aquellos que afectan a los bienes estatales.
El discurso oficial
La devolución de los artículos fue transmitida en los medios locales, acompañada de mensajes de agradecimiento a la Policía y a la justicia por su “efectiva actuación”. Incluso, Claridad Tunera destacó que “como siempre, la justicia se hará cargo” y celebró el desenlace con emojis de patrullas y gestos de aprobación.
Sin frenos los robos en Las Tunas
En el mes de julio, ladrones de ganado provocaron la muerte de varias reses tras intentar huir en un tren con los animales robados, en el municipio de Majibacoa, Las Tunas.
En mayo, en esa propia provincia, la periodista Gretel Yanet Tamayo Velázquez fue víctima del robo de su bicicleta en el estadio Julio Antonio Mella, sede de los Leñadores de Las Tunas.
Mientras que en febrero, la policía detuvo a dos hombres que agredieron a un guardia de seguridad y robaron animales de una cooperativa en Majibacoa.
Los sospechosos, identificados por los nombres Edilberto y Adolfo, “golpearon y amordazaron” al custodio del módulo pecuario de la CPA Ramón Naranjo, de la localidad de Montes grandes, en Majibacoa, y sustrajeron varios animales de la instalación,
