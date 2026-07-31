Díaz-Canel pide "una conducta ética elevada" a los dirigentes de Cuba

Miguel Díaz-Canel clausuró este jueves el VII Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) con un discurso en el que exigió a los dirigentes cubanos mantener «una conducta ética elevada», en medio de una profunda crisis económica y energética que el propio régimen reconoce como sin precedentes.

La sesión parlamentaria, celebrada los días 29 y 30 de julio en el Palacio de las Convenciones de La Habana, tuvo una agenda legislativa de gran alcance que incluyó la aprobación de la Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, la Ley de Vivienda, el Código de Trabajo y la Ley de Organización de la Administración Central del Estado.

Esta última reforma implicó una reducción de organismos centrales de 27 a 21 y un recorte de 92,000 cargos en la administración pública.

El llamado a la ética no es nuevo en el discurso de Díaz-Canel. En la clausura del Quinto Período Ordinario de Sesiones, celebrada el 18 de julio de 2025, ya había citado el concepto de Revolución de Fidel Castro para exigir a los cuadros: «No mentir jamás ni violar principios éticos».

Esa exigencia tiene además respaldo formal en el Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana, vigente desde el 15 de enero de 2024, que obliga a los dirigentes a mantener austeridad, rechazar privilegios, actuar con honestidad y transparencia, y tener una conducta ejemplar incluso en el espacio digital.

Críticos señalan que ese discurso ético reaparece de forma sistemática en contextos de escándalos de corrupción o descontento social, sin que se traduzca en rendición de cuentas real ni en mejoras tangibles para la población.

En su alocución de clausura, Díaz-Canel también defendió las 176 medidas económicas y sociales aprobadas en junio de 2026, de las cuales 120 ya estarían listas para implementarse, según afirmó el mandatario sin que exista verificación independiente de ese dato.

Al mismo tiempo, negó que las reformas impliquen una "apertura al capitalismo" y las presentó como un «perfeccionamiento» del modelo socialista, en línea con el lenguaje habitual del régimen para evitar reconocer el fracaso estructural de su sistema económico.

El mandatario calificó al gobierno de Estados Unidos de «régimen neofascista» y rechazó que Cuba sea «una colonia» ni «una nación en disputa», en un tono confrontacional que contrasta con la gravedad de los problemas internos que enfrenta la Isla.

La ANPP aprobó además una declaración condenando la política estadounidense hacia Cuba y llamando a la comunidad internacional a evitar una agresión militar.

El contexto en que se celebró la sesión parlamentaria ilustra la magnitud de la crisis: el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, compareció ante los diputados para hablar de la crisis eléctrica y atribuyó parte del deterioro al robo de aceite de transformadores, mientras la Unión Eléctrica pronosticó una afectación récord de 2,380 MW.

El presupuesto de 2025 cerró con un déficit de 74,500 millones de pesos, cifra presentada ante la propia ANPP durante la sesión.

Raúl Castro participó en la jornada de clausura del parlamento, según la cobertura de la Agencia Cubana de Noticias, en una señal de que el fundador de la dictadura sigue presente en los momentos políticos clave del régimen.