«¿Quién va a invertir en Cuba?»: Estallan burlas en redes tras nueva propuesta del MINTUR

El Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR) publicó en sus redes sociales una infografía oficial en la que anuncia la creación de un banco corporativo digital para el sector turístico, con conexiones en el exterior y servicios de activos virtuales, como parte de lo que el régimen presenta como una modernización de la industria.

«¿Sabes que tendrás más facilidades para invertir en Cuba? Se impulsa la creación de un banco corporativo digital, conectado con el exterior, que permitirá gestionar inversiones y servicios con activos virtuales, modernizando el sector turístico», dice el texto que acompaña a la publicación.

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El anuncio forma parte del paquete de 176 medidas económicas impulsadas por el gobierno cubano en 2026. Incluye nuevas modalidades de inversión turística: arrendamientos, usufructo oneroso, concesiones, venta de inmuebles caso por caso y franquicias internacionales, abiertas también a cubanos residentes fuera del país.

El marco regulatorio para este tipo de operaciones viene construyéndose desde la Resolución 4/2026 del Banco Central de Cuba (BCC), publicada en marzo de 2026, que autoriza el uso de activos virtuales en pagos transfronterizos para empresas licenciadas.

El BCC también aprobó el uso de criptomonedas para diez empresas cubanas —nueve mipymes y una empresa mixta— bajo licencia de un año prorrogable.

¿Cómo reaccionaron los cubanos ante la oferta de invertir en Cuba?

La reacción del público en la publicación del MINTUR fue mayoritariamente escéptica y burlona. Los comentarios reflejan una desconfianza profunda hacia las instituciones financieras del Estado cubano.

«Mala pesca, deben quedar pocos ingenuos que quieran invertir en Cuba», escribió un usuario. Otro internauta fue más directo sobre los antecedentes del régimen: «¿La parte en la que ustedes hacen corralito a los inversores la van a contar?».

La pregunta más recurrente e inquietante sobre el banco corporativo digital fue: «¿Quién lo controla?».

También hubo personas que interpretaron el anuncio del MINTUR como una señal de desesperación del régimen o una nueva forma de llenar las arcas de los Castro: «¿Piden inversiones para la cuenta de El Cangrejo?».

La crisis del turismo en Cuba

El turismo cubano acumula cuatro años de caída libre. En 2025 el país recibió 1.8 millones de visitantes, un descenso del 17.8% respecto a 2024, uno de los peores registros desde 2002 fuera del período pandémico.

El anuncio del banco corporativo online para las inversiones en este sector llega en el peor momento. Al menos el 73% de los hoteles están cerrados y unos 25,000 trabajadores han sido afectados directamente por la crisis.

A esa crisis se suma un obstáculo grave. El MINTUR fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en julio de 2026, lo que bloquea sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones con personas o empresas de ese país, complicando cualquier proyecto de banca digital con vínculos internacionales.