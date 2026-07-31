Atropellan a mujer que se manifestaba en Lawton por los apagones y la Policía no actuó

Una mujer resultó gravemente herida el martes 29 de julio tras ser embestida por un automóvil durante un cacerolazo en el barrio de Lawton, municipio Diez de Octubre, en La Habana, mientras vecinos protestaban por los prolongados apagones que azotan la zona.

Según testigos que relataron el hecho a CubaNet en un video publicado ese día, el conductor no fue detenido pese a la presencia de agentes de la Policía en el lugar.

Los testimonios recogidos son contundentes. «Le pasó por arriba el carro, la policía no hizo nada, nadie se movió, nadie siguió el carro, nadie nada», relató uno de los presentes.

Otro testigo describió el vehículo como un «dron» —término coloquial cubano para los almendrones, automóviles de fabricación anterior a 1959— y no ocultó sus sospechas: «Parece que ese tipo era uno de ellos», dijo, insinuando que el conductor podría ser un represor del régimen.

El estado de salud de la víctima se desconoce hasta el momento. No existe versión oficial del gobierno cubano sobre lo ocurrido.

La pasividad policial ante el atropello alimenta la hipótesis de que el hecho pudo ser intencional, una posible vuelta de tuerca en la represión de las protestas con el fin de desactivarlas.

Se trata, por ahora, de una hipótesis no confirmada, pero que cobra fuerza en un contexto donde el régimen ha recurrido a citaciones, multas y detenciones para frenar las movilizaciones.

Lawton acumula al menos cuatro jornadas de protesta documentadas en julio. El 18 de julio hubo un cacerolazo con quema de basura en la calle Dolores con despliegue de vehículos militares y policiales.

El 19, los vecinos salieron con consignas de «¡Queremos la luz!» y «¡Libertad!». El 24 y 25 de julio hubo un nuevo cacerolazo que se extendió a múltiples puntos de La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos.

El atropello se enmarca en una escalada represiva que abarca toda la capital. Según CubaNet, en el barrio de El Fanguito —municipio Plaza de la Revolución— los vecinos, que han protagonizado tres protestas en dos meses, son citados individualmente y multados con 7.000 pesos.

Tras el bloqueo de la Avenida 23 el miércoles, la Seguridad del Estado detuvo a dos madres y un oficial fue grabado amenazando a los vecinos contra nuevas protestas.

Una manifestante de El Fanguito, que habló bajo anonimato on el citado medio, resumió la situación con precisión: «Por salir a protestar o por salir a pedir y reclamar nos están llamando la atención». Y añadió: «Nosotros no estamos diciendo ni abajo, ni arriba, ni nada más, porque entonces sí ya nos desaparecen. Queremos que nos pongan la luz como todo el mundo».

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó 1.949 acciones represivas y 257 detenciones arbitrarias en el primer semestre de 2026, con 107 protestas solo en junio, 82 de ellas en La Habana. A pesar del atropello del martes, los vecinos de Lawton no se detuvieron: continuaron golpeando sus cacerolas.