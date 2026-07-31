Seguridad del Estado detiene a dos madres tras protesta por apagones en El Fanguito

Agentes de la Seguridad del Estado detuvieron este jueves por la mañana a dos madres en la unidad policial de Zapata y C, en La Habana, horas después de las protestas registradas en el barrio de El Fanguito por los prolongados apagones. La denuncia fue realizada por el rapero y activista Eliécer Márquez Duany (El Funky) a través de sus redes sociales.

Una de las detenidas fue identificada como María Yilian Franco Díaz, quien, según la denuncia, fue trasladada a la estación policial junto a su hijo de cuatro años, José Luis Navarro. El Funky difundió fotografías de la mujer con el menor, así como una imagen tomada durante la protesta en la que aparece entre los manifestantes.

Los arrestos se produjeron menos de 24 horas después de que vecinos de El Fanguito bloquearan la Avenida 23, una de las principales vías de La Habana, para exigir el restablecimiento de los servicios básicos tras permanecer más de 48 horas sin electricidad, agua y gas.

Durante la manifestación, decenas de residentes, entre ellos varios niños, se sentaron sobre la calzada para impedir el paso de los vehículos.

«Vira, vira que llegamos más de 24 horas sin luz, y hay niños aquí llorando. Vira, da la vuelta, da la vuelta», le dijo una vecina al conductor de una motocicleta que intentaba atravesar el bloqueo.

Restablecieron el servicio y después llegaron los arrestos

Pocas horas después de la protesta, un trabajador de la Unión Eléctrica restableció el servicio eléctrico en el barrio, lo que provocó una inmediata reacción de los vecinos.

«¿Ves?, no era tan difícil. ¡Descarados!», exclamó una mujer cuando regresó la corriente.

Sin embargo, la aparente respuesta a las demandas fue seguida por una operación represiva. A la mañana siguiente comenzaron las detenciones de participantes en la protesta.

El Funky también difundió un video en el que se escucha a un presunto agente de la Seguridad del Estado advertir a los residentes que serán identificados si difunden imágenes de las protestas en redes sociales, incluso cuando estas sean publicadas desde el extranjero.

«Yo soy de la Seguridad. Yo sé quién es el que sube la foto, aunque se la manden a un familiar en el exterior y el familiar la suba. Yo doy con el enlace, con lo que tenga, la dirección y todo; yo doy con él y vemos lo que gusta entonces», afirma el oficial en la grabación.

En el mismo audio sostiene que filmar a los agentes no constituye un delito, pero asegura que publicar esas imágenes sí lo es.

«Cometes el delito cuando me publicas en las redes sociales sin mi autorización y sin mi consentimiento», dice.

Un patrón que se repite

El caso de El Fanguito reproduce un patrón observado en otras protestas ocurridas este año: tras las manifestaciones, las autoridades restablecen temporalmente algunos servicios para desactivar la movilización y, posteriormente, detienen o citan a quienes participaron o difundieron las imágenes.

La protesta ocurre en medio del agravamiento de la crisis energética que vive Cuba. Este jueves, el déficit de generación eléctrica volvió a superar los 2,000 MW, dejando sin servicio a gran parte del país y provocando nuevos cacerolazos en Santiago de Cuba.

Según el Observatorio Cubano de Conflictos, durante junio se registraron 107 protestas en la Isla, de las cuales 82 ocurrieron en La Habana. En abril y mayo, la organización documentó 1,133 y 1,311 manifestaciones, respectivamente, en un contexto marcado por los apagones, la escasez y el deterioro de las condiciones de vida.

El Fanguito, ubicado a orillas del río Almendares, en el municipio Plaza de la Revolución, es uno de los asentamientos más vulnerables de la capital. De acuerdo con una investigación de la revista El Estornudo, durante años la mayoría de sus viviendas permanecieron fuera de los registros oficiales y solo una estaba legalizada por el Estado, reflejando el prolongado abandono institucional que denuncian sus habitantes.