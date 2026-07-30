Protesta en El Fanguito: Cubanos cierran la calle 23 y obligan al régimen a poner la corriente

Vecinos del barrio habanero de El Fanguito bloquearon en la noche del miércoles la calle 23 —una de las arterias principales de La Habana— como forma de protesta tras acumular más de 48 horas sin electricidad, agua ni gas.

En las imágenes de la protesta, difundidas en redes sociales por el activista y músico cubano El Funky (@elfunkycuba), se observa a una gran cantidad de personas sentadas en medio de la vía, impidiendo el paso del tráfico.

Se escucha la voz de una vecina que impide el paso a un conductor en moto: «Vira, vira que llegamos más de 24 horas sin luz, y hay niños aquí llorando. Vira, da la vuelta, da la vuelta».

El Funky describió la escena con estas palabras: «En el barrio del Fanguito, cierran la calle 23 como forma de protesta tras pasar más de 48 horas sin electricidad, agua y gas. La desesperación crece mientras las familias enfrentan condiciones cada vez más difíciles, sin respuestas a una situación que afecta su vida diaria».

En un segundo video, se observa la presencia de la policía en la zona de la protesta. Un oficial de alto rango del Ministerio del Interior intenta dialogar con los manifestantes para que se retiraran, pero las personas se negaban a abandonar el lugar.

También se aprecia el momento en que un liniero de la Empresa Eléctrica reactivó el servicio y la población comienza a gritar eufórica cuando las calles se iluminan. Se escucha la voz de una vecina decir: «¿Ves?, no era tan difícil. ¡Descarados!».

Reacciones a las imágenes de la protesta

La publicación, etiquetada con el hashtag #cubaestadofallido, acumuló más de 800 comentarios en pocas horas. Entre las reacciones más destacadas figuró la del boxeador cubano Yordenis Ugás (@yordenis_ugas), quien escribió: «Qué abuso hermano».

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez fue más directo: «ABAJO LA DICTADURA». La actriz Ángela Lemus expresó: «Amo a estas mujeres, cómo me duele lo que están pasando los cubanos».

Varios comentarios coincidieron en señalar que fueron principalmente mujeres quienes protagonizaron la acción. «Son siempre las mujeres, las que lo tienen bien puestos». «Las mujeres sacando la cara. ¿Dónde están los guapos ahora?», preguntó otro usuario.

Protestas y apagones: un verano de desesperación en La Habana

El barrio de El Fanguito pertenece al Consejo Popular El Carmelo y está a orillas del río Almendares. Se encuentra en el municipio Plaza de la Revolución, donde también La Timba y el Vedado han sido escenario de cacerolazos este 2026.

El 12 de julio, las cazuelas sonaron a plena luz del día en la misma zona. El 23 de marzo, las protestas con ruido de calderos llegaron hasta las inmediaciones del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) señaló que en junio se registraron 107 protestas en Cuba, con La Habana concentrando 82 de ellas. En abril y mayo las cifras fueron aún más altas: 1,133 y 1,311 protestas respectivamente.

El déficit de generación eléctrica nacional alcanzó los 2,315 MW el 23 de julio, afectando a todas las provincias del país sin excepción.

El Funky —nombre artístico de Eliécer Márquez Duany, rapero, miembro del Movimiento San Isidro y coautor de «Patria y Vida»— usa sus redes sociales para documentar y denunciar la situación en la isla.

El 26 de julio, activistas ya mencionaban específicamente a La Timba y El Fanguito como barrios sometidos a apagones prolongados y con creciente presión ciudadana para recuperar el servicio eléctrico.