Vecinos de El Fanguito cierran la Avenida 23 de La Habana tras más de 48 horas sin luz, agua ni gas

Residentes del barrio El Fanguito, en el municipio Plaza de la Revolución de La Habana, bloquearon en la noche de este miércoles la Avenida 23 —una de las principales arterias de la capital— como forma de protesta tras acumular más de 48 horas sin electricidad, agua ni gas.

Un video difundido en Facebook por el rapero y activista Eliécer Márquez Duany, más conocido como «El Funky», registró el momento en que una manifestante interpelaba a un conductor que pretendía romper el bloqueo de la avenida: «¡Pira, pira, que llevamos más de 24 horas sin luz! ¡Hay niños aquí llorando! ¡Pira, da la vuelta, da la vuelta!».

El bloqueo de la Avenida 23 tiene un alto impacto simbólico y logístico: se trata de una vía de tránsito intenso cuyo corte obliga a las autoridades a responder o a enfrentar problemas de circulación en pleno corazón de la ciudad.

El Fanguito es uno de los asentamientos más precarios de La Habana, ubicado junto al río Almendares. Según la revista El Estornudo, en 2016 casi 200 de sus hogares no figuraban en el censo y solo uno estaba legalizado por el Estado, lo que ilustra décadas de abandono institucional.

La protesta de este jueves se suma a otras recientes ocurridas en el país. Fuertes cacerolazos sacudieron La Habana Vieja el miércoles en medio de un apagón prolongado. Días antes, mujeres bloquearon la Calzada de Diez de Octubre para exigir solución a los cortes de electricidad.

Este mismo jueves también se reportaron cacerolazos en Santiago de Cuba por la misma causa.

La nueva ola de manifestaciones comenzó en marzo de 2026 y se ha intensificado a lo largo de julio, convirtiéndose en la más extensa en La Habana desde el 11 de julio de 2021. Durante el mes de junio se registraron 107 protestas en Cuba, con la capital liderando las movilizaciones.

La crisis energética que detona estas protestas es la más grave que ha vivido la isla. La víspera, la Unión Eléctrica pronosticó un déficit de 2,380 MW, un nuevo récord histórico de cortes eléctricos que, de confirmarse, equivaldría a dejar sin electricidad simultáneamente al 74% de la isla en el momento de mayor demanda.

En julio se produjeron tres colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional en menos de ocho días, y cortes de hasta 87 horas consecutivas en algunas provincias. El primer ministro Manuel Marrero Cruz atribuyó la crisis a la escasez de combustible, sin ofrecer soluciones concretas a una población que lleva meses soportando condiciones extremas.

Mientras el régimen guarda silencio ante las protestas, la desesperación en barrios como El Fanguito sigue creciendo: familias con niños pequeños, sin refrigeración, sin agua corriente y sin gas, que han decidido salir a la calle porque ya no tienen nada que perder.