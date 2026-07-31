«¿A dónde irán a parar?»: Donación de paneles solares desde Argentina desata escepticismo en Cuba

Un buque chárter atracó este viernes en el puerto de Mariel con un contenedor que transporta 45 kits de paneles solares de 3 kilowatts cada uno, donados por el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASC) tras una campaña de recaudación que movilizó a más de un centenar de organizaciones en Argentina.

Según informó el medio oficialista Cubadebate, los equipos fueron adquiridos mediante la campaña financiera «Estamos con Cuba», lanzada el 11 de febrero de 2026 con la participación de agrupaciones políticas, sindicales, sociales y culturales del país sudamericano.

La iniciativa incluyó una marcha por el centro de Buenos Aires con cierre en el Obelisco porteño, un acto en la Federación Argentina de Box y actividades de recaudación en distintas provincias. La campaña reunió más de 95 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 66,500 dólares.

El contenedor permanecerá en el puerto de Mariel hasta completar los trámites aduaneros, tras lo cual será entregado al Ministerio de Energía y Minas, organismo que definirá su distribución.

Los promotores señalaron que los 45 kits podrían beneficiar a igual número de familias, consultorios médicos u otras instituciones sociales.

También reconocieron la dimensión modesta del aporte frente a la magnitud de la crisis: «Sabemos que es una gota de agua, pero muchas gotas de agua se convierten en aguacero», afirmaron, y añadieron: «Cuba no se merece tanto sufrimiento».

La reacción de los cubanos ante la noticia fue ambivalente. Mientras algunos valoraron el gesto y apuntaron su utilidad para hospitales sin electricidad, otros expresaron dudas sobre el destino real de los equipos.

«Los primeros que llegaron fueron directos a los jefes. Así que estos para los jefes que faltan», escribió una usuaria.

Otra persona pidió que se priorizaran instituciones como los bancos: «Por favor, prioricen los bancos para disminuir las intensas colas de trabajadores, jubilados y pueblo en general».

Una tercera voz resumió el escepticismo generalizado: «Muchas gracias, pero el tema es: ¿a dónde van a ir a parar? ¿Realmente el pueblo se beneficiará?».

La donación llega en uno de los momentos más críticos para el sistema eléctrico cubano.

Este viernes, la Unión Eléctrica proyectó un déficit de aproximadamente 2,200 megavatios en el horario pico, con una disponibilidad de apenas 1,000 megavatios frente a una demanda de 3,200 megavatios.

En lo que va de 2026, Cuba ha sufrido cuatro apagones nacionales totales, y el 74% de la isla llegó a estar desconectada simultáneamente.

Esta donación se suma a una cadena de envíos internacionales que incluye 18 sistemas fotovoltaicos enviados por España para centros de salud en abril, los 6.5 millones de dólares destinados por Japón para hospitales en mayo, y los paneles enviados por organizaciones religiosas de Tampa apenas el jueves.