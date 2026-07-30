«Mentiras»: Cubanos responden con escepticismo al anuncio de distribución de arroz en Ciego de Ávila

El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) anunció esta semana en sus canales oficiales el inicio de la distribución de tres libras de arroz de donación en Ciego de Ávila, comenzando por el municipio de Baraguá, pero la publicación desató una avalancha de críticas y acusaciones de mentira por parte de cubanos que llevan meses esperando entregas prometidas que nunca llegaron.

Según el anuncio oficial del MINCIN en Facebook, también continúa la tercera vuelta de donación para casos vulnerables y embarazadas, con cuatro kilogramos de arroz per cápita y censo con cierre al 31 de mayo.

Lejos de generar alivio, la publicación se convirtió en un espacio de reclamo colectivo. Decenas de usuarios preguntaron cuándo les llegará el arroz a sus municipios o provincias, mientras otros denunciaron que anuncios anteriores nunca se materializaron.

«¿Y para Morón, en Ciego de Ávila… cuándo?», escribió un usuario. «¿Y para Ciego de Ávila cuándo?», preguntó otro. Las respuestas de otras provincias no tardaron: «¿Y para Villa Clara?» y «En Camagüey nada de nada, ni publican».

Las denuncias más graves apuntaron a la desigualdad en la distribución y al hambre acumulada. «En el municipio de San Germán no han repartido ni las seis libras que hace rato se anunciaron… las personas se están muriendo de hambre», escribió un ciudadano.

Otro cuestionó: «¿Por qué en el municipio de Florencia van a dar tres libras y hay diferencia si vivimos en la misma provincia?»

También hubo reclamos desde Holguín: «¿Para cuándo se van a dar las ocho libras de arroz anunciadas para toda la población?» La desconfianza hacia los anuncios oficiales quedó resumida en frases como «Ya anunciaron lo del otro barco y jamás la dieron. ¿Será igual esta vez?» o simplemente: «Mentiras».

Captura de Facebook

El descontento tiene base en un historial de incumplimientos. Ciego de Ávila era, al 11 de julio, una de las cinco provincias —junto a Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Camagüey— con atrasos en la distribución del arroz donado por China, mientras Las Tunas, Holguín y Granma ya habían recibido ocho libras per cápita.

El arroz que el régimen distribuye proviene de una donación china de 90,000 toneladas comprometidas para 2026, de las cuales las primeras 15,000 toneladas fueron anunciadas en mayo.

Sin embargo, en el mercado informal el grano alcanzó entre 360 y más de 400 pesos cubanos (CUP) por libra en julio, frente a un salario estatal promedio de unos 7,000 CUP mensuales.

El contexto es aún más grave si se considera que el 16 de julio el gobierno eliminó mediante el Decreto 156 el precio máximo minorista del arroz —fijado en 155 CUP por libra— sin publicar un nuevo precio oficial de sustitución, según reportó americateve.com.

La crisis de la libreta de racionamiento no se limita al arroz. En junio, funcionarios del régimen admitieron que en 2026 no se habían distribuido aceite, pollo ni yogurt, y que solo se había entregado una ronda de café en La Habana.

El escenario se agrava porque el 18 de junio Díaz-Canel anunció que la libreta dejará de ser universal y quedará reservada para jubilados, enfermos crónicos y personas vulnerables, dentro de un paquete de 176 medidas económicas que representa el mayor recorte al sistema de racionamiento desde su creación en 1962.