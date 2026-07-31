Director de ONG ayuda a mantener operativos equipos vitales en hospitales de Santiago de Cuba

Los materiales fungibles que permitirán mantener operativos durante un año dos gasómetros utilizados diariamente en hospitales de Santiago de Cuba ya llegaron a La Habana y esperan ser trasladados a su destino final.

Los insumos harán posible la realización de aproximadamente 13.700 análisis vitales a recién nacidos, pacientes en cuidados intensivos y personas con enfermedades graves.

El anuncio fue realizado este jueves por Mark Kuster, fundador y director de la ONG suiza Camaquito.

«Hoy es un día especial para mí. Los materiales ya han llegado a La Habana. Ahora espero que muy pronto puedan llegar también a Santiago de Cuba», escribió en Facebook.

Kuster explicó que los aparatos se encuentran en condiciones de funcionamiento, pero necesitan consumibles para poder utilizarse.

«Sin estos insumos, los equipos dejan de funcionar, aunque estén en perfecto estado», señaló.

«Gracias al apoyo de Camaquito, hemos conseguido financiar el material necesario para un año completo. Esto permitirá realizar aproximadamente 13.700 análisis vitales, especialmente para recién nacidos, pacientes en cuidados intensivos y personas con enfermedades graves», detalló.

El director de la ONG resumió el alcance humano del proyecto con una frase directa: «No hablamos simplemente de material fungible. Hablamos de 13.700 oportunidades para salvar una vida».

Kuster también agradeció a las personas e instituciones que hicieron posible la iniciativa y a las autoridades sanitarias santiagueras por su colaboración.

«Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible este proyecto y también a las autoridades de salud de Santiago de Cuba por su colaboración», concluyó.

Los gasómetros son analizadores de gases en sangre que permiten medir rápidamente parámetros como el pH, el dióxido de carbono, el oxígeno y los electrolitos. Sus resultados son esenciales para evaluar el estado de pacientes en neonatología, cuidados intensivos y urgencias respiratorias.

Los equipos están instalados en Santiago de Cuba, en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso y en el Hospital Infantil Norte Dr. Juan de la Cruz Martínez Maceira.

En aquella ocasión se conoció que la financiación para adquirir los consumibles ascendía a aproximadamente 17.000 dólares.

Camaquito también había obtenido la autorización de las autoridades competentes de Santiago de Cuba para ejecutar el proyecto.

La llegada de los materiales a La Habana representa, por tanto, una nueva fase de una iniciativa cuya financiación había sido asegurada meses antes y que busca evitar que equipos en buen estado queden inutilizados por falta de suministros.

El proyecto da continuidad a una cooperación iniciada en marzo de 2023, cuando Camaquito firmó un convenio con la Embajada de Japón en Cuba por 75.068 euros para adquirir dos equipos de diagnóstico y dos incubadoras destinados a los mismos hospitales santiagueros.

Camaquito es una organización internacional independiente, sin fines políticos, religiosos ni lucrativos, fundada por Kuster en 2001. En 25 años de trabajo ha recaudado más de cuatro millones de euros para proyectos de salud, educación, cultura e inclusión social en Camagüey y Santiago de Cuba.

En abril de 2026, Kuster también concretó una ayuda de 50.000 dólares para reparar viviendas afectadas por el huracán Melissa en Santiago de Cuba.

Ese mismo mes anunció una inversión adicional de 100.000 dólares en estructuras civiles durante los próximos cinco años.